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Polícia

Homem em situação de rua agredido por guardas municipais presta depoimento à Polícia Civil em Belém

O caso teve grande repercussão nas redes sociais após o vídeo da agressão ser divulgado

O Liberal
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Vítima da agressão no Espaço Acolher após sair da Seccional Urbana do Comércio (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

O homem que aparece em um vídeo sendo agredido por agentes da Guarda Municipal dentro do Espaço Acolher, em Belém, prestou depoimento à Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (3). A oitiva ocorreu na Seccional Urbana do Comércio, onde a vítima chegou por volta das 10h para dar continuidade às investigações sobre o caso.

Na noite de terça-feira (2), ele já havia sido ouvido na Seccional Urbana de São Brás. Nesta quarta-feira, o caso passou a ser conduzido pela Seccional do Comércio, onde novas informações devem ser reunidas para auxiliar no andamento das investigações.

Acompanhado por uma representante que atua na defesa dos direitos da população em situação de rua, o homem foi ouvido pelos investigadores responsáveis pela apuração da denúncia. A presença da representante teve como objetivo oferecer suporte à vítima durante o procedimento policial. Esta foi a segunda vez que o homem prestou esclarecimentos às autoridades.

O episódio ganhou repercussão após a circulação de um vídeo que mostra agentes da Guarda Municipal imobilizando um usuário do Espaço Acolher. Nas imagens, um dos guardas aparece pressionando o pescoço do homem, enquanto outro pisa sobre ele durante a abordagem.

Diante da repercussão do caso, o Ministério Público Federal instaurou procedimento para apurar as circunstâncias da ocorrência e possíveis violações de direitos humanos. O órgão informou que busca esclarecer os fatos, colher depoimentos e identificar eventuais responsabilidades administrativas, civis e criminais.

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