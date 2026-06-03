Jovem morre após ser baleado por dupla em moto em Altamira

Um jovem identificado como Sebastian Santos, de 18 anos, foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira (3/6), no bairro Bela Vista, em Altamira, no sudoeste do Pará. Há relatos de testemunhas de que dois homens em uma motocicleta teriam baleado a vítima pelas costas. Segundo a polícia, dois disparos atingiram o rapaz.

Conforme o portal A Voz do Xingu, Sebastian ainda pediu ajuda e subiu na garupa de uma motocicleta que passava pelo local. O condutor do veículo o levou até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), porém, ele não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o Confirma Notícia, os suspeitos, que estavam em uma moto Honda Fan de cor dourada, fugiram pela BR-230, em direção ao bairro Buriti. Até agora, eles ainda não foram localizados.

No local onde a vítima tinha sido baleada, a polícia encontrou 12 cápsulas deflagradas de pistola calibre 9 milímetros, além de pertences da vítima.

A motivação ligada ao crime é misteriosa. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento das polícias Civil e Científica sobre o caso e aguarda retorno.