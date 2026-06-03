Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Jovem morre após ser baleado por dupla em moto em Altamira

Segundo a polícia, dois disparos atingiram o rapaz. Um motociclista ainda o levou até a Unidade de Pronto Atendimento, mas a vítima não resistiu

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra a vítima do crime. (Foto: Reprodução | Confirma Notícia)

Um jovem identificado como Sebastian Santos, de 18 anos, foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira (3/6), no bairro Bela Vista, em Altamira, no sudoeste do Pará. Há relatos de testemunhas de que dois homens em uma motocicleta teriam baleado a vítima pelas costas. Segundo a polícia, dois disparos atingiram o rapaz.

Conforme o portal A Voz do Xingu, Sebastian ainda pediu ajuda e subiu na garupa de uma motocicleta que passava pelo local. O condutor do veículo o levou até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), porém, ele não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o Confirma Notícia, os suspeitos, que estavam em uma moto Honda Fan de cor dourada, fugiram pela BR-230, em direção ao bairro Buriti. Até agora, eles ainda não foram localizados.

No local onde a vítima tinha sido baleada, a polícia encontrou 12 cápsulas deflagradas de pistola calibre 9 milímetros, além de pertences da vítima.

A motivação ligada ao crime é misteriosa. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento das polícias Civil e Científica sobre o caso e aguarda retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

jovem morre

baleado por dupla em moto

altamira

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

PRESO

Comerciante é preso por suspeita de torturar funcionário após acusação de furto em Bragança

O caso foi registrado na manhã de terça-feira (2)

03.06.26 14h34

POLÍCIA

Ônibus do BRT tem princípio de incêndio em São Brás, assusta passageiros e gera congestionamento

A causa do sinistro é desconhecida. Não há relatos oficiais de feridos

03.06.26 14h08

POLÍCIA

Jovem morre após ser baleado por dupla em moto em Altamira

Segundo a polícia, dois disparos atingiram o rapaz. Um motociclista ainda o levou até a Unidade de Pronto Atendimento, mas a vítima não resistiu

03.06.26 13h54

POLÍCIA

Educadora social relata versão de homem agredido por guardas municipais dentro do Espaço Acolher

Segundo Naraguassu Pureza, que acompanhou a vítima durante o procedimento na delegacia, a agressão ocorreu após desentendimento dentro do espaço de acolhimento de Belém

03.06.26 12h52

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

PARÁ

Ônibus tomba e deixa um morto e vários feridos na BR-230, próximo a São Domingos do Araguaia

O grave acidente foi registrado na madrugada desta quarta-feira (3/6)

03.06.26 9h39

POLÍCIA

Homem em situação de rua agredido por guardas municipais presta depoimento à Polícia Civil em Belém

O caso teve grande repercussão nas redes sociais após o vídeo da agressão ser divulgado

03.06.26 12h18

POLÍCIA

Educadora social relata versão de homem agredido por guardas municipais dentro do Espaço Acolher

Segundo Naraguassu Pureza, que acompanhou a vítima durante o procedimento na delegacia, a agressão ocorreu após desentendimento dentro do espaço de acolhimento de Belém

03.06.26 12h52

POLÍCIA

'Coringa' e 'Tranca-Rua', líderes do PCC, recebem penas que somam mais de 72 anos de prisão no Pará

Segundo o MPPA, os acusados foram condenados por homicídio qualificado onde a vítima foi privada de liberdade e submetida à tortura em Parauapebas

03.06.26 10h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda