Ônibus do BRT tem princípio de incêndio em São Brás, assusta passageiros e gera congestionamento
A causa do sinistro é desconhecida. Não há relatos oficiais de feridos
Um princípio de incêndio foi registrado em um ônibus nesta quarta-feira (3/6), no terminal da linha expressa do BRT, no bairro de São Brás, em Belém. A causa do sinistro é desconhecida. Não há relatos oficiais de feridos.
Em um vídeo feito pela Redação Integrada de O Liberal, é possível ver uma pessoa abrindo a parte traseira do coletivo, de onde sai bastante fumaça.
A reportagem solicitou um posicionamento do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) e aguarda retorno.
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