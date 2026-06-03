Ônibus do BRT tem princípio de incêndio em São Brás, assusta passageiros e gera congestionamento

Um princípio de incêndio foi registrado em um ônibus nesta quarta-feira (3/6), no terminal da linha expressa do BRT, no bairro de São Brás, em Belém. A causa do sinistro é desconhecida. Não há relatos oficiais de feridos.

Em um vídeo feito pela Redação Integrada de O Liberal, é possível ver uma pessoa abrindo a parte traseira do coletivo, de onde sai bastante fumaça.

A reportagem solicitou um posicionamento do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) e aguarda retorno.