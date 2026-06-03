Comerciante é preso por suspeita de torturar funcionário após acusação de furto em Bragança

Um comerciante foi preso em flagrante em Bragança, no nordeste do Pará, suspeito de praticar tortura contra um funcionário de seu estabelecimento. O investigado foi detido na manhã de terça-feira (2). De acordo com a Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia para denunciar as agressões sofridas e apresentar detalhes sobre a situação ocorrida durante a relação de trabalho. Ao chegar à unidade policial, o homem apresentava diversas lesões pelo corpo.

As investigações apontam que o suspeito, proprietário de uma fruteira no município, teria agredido o funcionário após suspeitar que ele estaria cometendo furtos no estabelecimento. Conforme o relato da vítima, além das agressões físicas, ela também teria sido amarrada durante o episódio. O trabalhador informou ainda às autoridades que teve a cabeça raspada como ‘castigo’.

Após receber a denúncia, equipes da Polícia Civil iniciaram diligências para localizar o suspeito. O comerciante foi encontrado e preso em flagrante. Durante depoimento, segundo a polícia, ele admitiu ter cometido as agressões, mas negou ter raspado a cabeça da vítima. O homem foi encaminhado para a delegacia do município, onde foram realizados os procedimentos legais. Ele permanece à disposição da Justiça.

As investigações prosseguem para esclarecer todas as circunstâncias do caso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.