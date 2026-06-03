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Polícia

Comerciante é preso por suspeita de torturar funcionário após acusação de furto em Bragança

O caso foi registrado na manhã de terça-feira (2)

O Liberal

Um comerciante foi preso em flagrante em Bragança, no nordeste do Pará, suspeito de praticar tortura contra um funcionário de seu estabelecimento. O investigado foi detido na manhã de terça-feira (2). De acordo com a Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia para denunciar as agressões sofridas e apresentar detalhes sobre a situação ocorrida durante a relação de trabalho. Ao chegar à unidade policial, o homem apresentava diversas lesões pelo corpo.

As investigações apontam que o suspeito, proprietário de uma fruteira no município, teria agredido o funcionário após suspeitar que ele estaria cometendo furtos no estabelecimento. Conforme o relato da vítima, além das agressões físicas, ela também teria sido amarrada durante o episódio. O trabalhador informou ainda às autoridades que teve a cabeça raspada como ‘castigo’.

Após receber a denúncia, equipes da Polícia Civil iniciaram diligências para localizar o suspeito. O comerciante foi encontrado e preso em flagrante. Durante depoimento, segundo a polícia, ele admitiu ter cometido as agressões, mas negou ter raspado a cabeça da vítima. O homem foi encaminhado para a delegacia do município, onde foram realizados os procedimentos legais. Ele permanece à disposição da Justiça.

As investigações prosseguem para esclarecer todas as circunstâncias do caso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

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Tortura

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