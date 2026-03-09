Jovem que viveu 3 anos em situação de rua compra casa após história viralizar

Uma jovem, que viveu por mais de três anos em situação de rua, conseguiu dar entrada em uma casa no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio de Janeiro, depois que um vídeo em que ela relata a vulnerabilidade enfrentada por mulheres nas ruas viralizou nas redes sociais. A gravação foi publicada pela atriz e comunicadora Anaterra Oliveira, que soma mais de 600 mil seguidores.

Patrícia Cruz, de 28 anos, vive agora uma realidade diferente. Há cerca de duas semanas, ela conseguiu deixar as ruas e iniciar o processo para ter um lugar fixo para morar. Segundo o que relatou ao portal G1, o objetivo inicial era simples: ter um espaço seguro para dormir e se proteger. Saiba mais detalhes a seguir.

Vídeo que mudou a trajetória

A reviravolta começou em janeiro, quando Patrícia foi abordada por Anaterra Oliveira para participar de um vídeo sobre a realidade de mulheres em situação de rua. Durante a gravação, ela falou abertamente sobre os riscos e violências enfrentados diariamente.

Na entrevista, Patrícia também relatou que foi vítima de abuso sexual anos atrás, quando morava em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O depoimento emocionou milhares de pessoas nas redes sociais e ajudou a dar visibilidade à situação vivida por ela.

“O carro parou, e eu me aproximei achando que era comida. Ele me jogou dentro do carro, não sei como ele fez aquilo tão rápido, e me levou para a Reduc. Lá, ele cometeu tudo que cometeu, me abusou, me agrediu. Eu fui abandonada nua, porque ele ficou com a minha roupa, na Rio-Petrópolis de madrugada”, revelou a mulher.

Com medo de que o agressor voltasse, a jovem pulou o muro da casa e pediu ajuda à moradora. Em seguida, procurou uma delegacia e registrou um boletim de ocorrência. No entanto, ela afirma que foi recebida de forma hostil no local.

O conteúdo rapidamente ganhou repercussão e ultrapassou a marca de 8 milhões de visualizações, mobilizando internautas e gerando uma onda de solidariedade.

Surpresa ao ver conta bancária

Segundo Patrícia, as transferências somaram pouco mais de R$ 30 mil. Ela conta que descobriu o valor por acaso, depois que um conhecido se ofereceu para enviar um pagamento via Pix.

“Tinha um homem em Copacabana que sempre me dava R$ 20 para descarregar o carro dele na praia. Um dia ele perguntou se podia me mandar o dinheiro por Pix. Eu até fiquei irritada porque ia ter que ir ao banco. Quando conferi o saldo e vi aquele dinheiro todo, achei que tinha algo errado”, lembra.

Ela relatou que chegou a procurar a gerente da agência bancária por achar que havia algum erro na conta. “Pensei até em ir à polícia, mas depois lembrei da entrevista. Eu não tinha acreditado quando a Anaterra disse que as pessoas iam me ajudar. Não estava esperando isso. Foi tudo muito rápido. O vídeo já estava postado há dias quando descobri o dinheiro, porque eu estava sem celular”, contou.

Tentativa de recomeçar

Antes de viver nas ruas, Patrícia trabalhava na área de estética. Ela possui cursos técnicos de estética, massoterapia, design de sobrancelhas e micropigmentação. Formada no ensino médio, atuou por cerca de três anos na área.

A jovem chegou a ter um estúdio próprio em Duque de Caxias e também trabalhou durante um ano em uma clínica em Botafogo. Segundo ela, o vício em drogas fez com que perdesse o trabalho.

Patrícia é mãe de três filhos: um menino de 10 anos e duas meninas, de 6 anos e de 1 ano. Atualmente, ela afirma que está em tratamento psicológico para enfrentar a dependência química e reconstruir a própria vida.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)