Samara Castro termina namoro com gringo e manda recado: 'Não fiquem dando em cima do meu ex'

Em vídeo nos stories, a influenciadora paraense se emocionou ao anunciar o fim do namoro com o 'gringo'

Hannah Franco
fonte

Samara Castro revela fim de relacionamento com gringo e pede respeito ao ex-namorado. (Reprodução/Redes Sociais)

A influenciadora digital Samara Castro surpreendeu seus seguidores nesta sexta-feira (8/8) ao anunciar, visivelmente emocionada, o fim de seu relacionamento com o namorado estrangeiro. O término foi revelado por meio dos stories em seu perfil, onde a paraense falou com sobre o carinho que ainda sente pelo ex-companheiro.

“Infelizmente, eu e o gringo não estamos mais juntos, mas somos muito amigos. Tá tudo bem. Não terminamos brigados. A gente teve uma maturidade tão grande que entendeu que não era o momento”, afirmou.

O romance iniciou em outubro de 2024, enquanto Samara estava nos Estados Unidos. Desde então, o casal compartilhou momentos de troca cultural e viagens, conquistando fãs que acompanhavam de perto a história. A influenciadora chegou a brincar, na época, que estava vivendo uma verdadeira canção de brega, referindo-se à música Gringo Lindo.

Mesmo com o fim do relacionamento, Samara reforçou o respeito e o carinho que sente pelo ex: “Eu agradeço muito a Deus por ter colocado ele no meu caminho. Fui muito feliz com ele e aprendi tantas coisas. Vai ser o primeiro ex que eu gosto, sabe? Porque ele é um ser humano de outro mundo”, desabafou.

Tentando preservar a identidade do ex-namorado, a influenciadora sempre se referiu a ele como “gringo”, evitando marcá-lo nas postagens. Porém, isso não impediu que seguidores mais curiosos acabassem encontrando o perfil dele. “Eu já pedi tanto… Sempre postava sobre ele, mas não marcava. Mesmo assim, as pessoas iam atrás, e isso também atrapalhou muito”, comentou.

Samara também aproveitou o momento para deixar um recado direto aos seguidores: “Não fiquem dando em cima do meu ex, por favor”, pediu. “Os outros ex eu não tava nem aí. Pode pegar. Sabe quando tu joga resto de comida pra pombo? Pois é. Agora, esse, meu amor, não. Esse vai ser sempre o meu gringo lindo, loiro, louco, de amor pra dar”, completou.

Encerrando a sequência de desabafos, ela fez questão de desejar o melhor para o ex-namorado. “Quero que ele seja muito feliz. E, apesar de tá brincando, eu acabo me emocionando, porque foi uma pessoa que me fez muito bem”, concluiu, emocionada.

