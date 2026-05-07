Globo vai exibir show da turnê de despedida de Gilberto Gil; saiba data

A TV Globo exibirá um show especial de Gilberto Gil no dia 13 de maio. A transmissão ocorrerá logo após o capítulo da telenovela "Três Graças".

O espetáculo faz parte da turnê de despedida do cantor, intitulada "Tempo Rei". A gravação ocorreu em outubro do ano passado, no estádio Allianz Parque, em São Paulo.

A apresentação contou com a participação especial de Roberto Carlos. O "Rei" cantou em dueto com Gilberto Gil em duas canções durante o evento.

Repertório e disponibilidade do show de Gilberto Gil

O repertório da turnê incluiu sucessos que marcaram a carreira de Gilberto Gil. Entre as canções, destacam-se "A Paz", interpretada em dueto com Roberto Carlos, além de "Drão" e "Palco".

O evento foi transmitido ao vivo pelo Multishow na ocasião de sua gravação. Desde então, o show está disponível para assinantes da plataforma de streaming Globoplay.

O encerramento da turnê "Tempo Rei" ocorreu em março deste ano. A ocasião reuniu a família do artista e incluiu uma homenagem especial a Preta Gil.