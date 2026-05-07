Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Globo vai exibir show da turnê de despedida de Gilberto Gil; saiba data

O espetáculo da turnê de despedida do cantor, Tempo Rei, foi gravado no estádio Allianz Parque, em São Paulo

Estadão Conteúdo
fonte

Gilberto Gil entra para o line-up do Global Citizen Festival: Amazônia (Divulgação)

A TV Globo exibirá um show especial de Gilberto Gil no dia 13 de maio. A transmissão ocorrerá logo após o capítulo da telenovela "Três Graças".

O espetáculo faz parte da turnê de despedida do cantor, intitulada "Tempo Rei". A gravação ocorreu em outubro do ano passado, no estádio Allianz Parque, em São Paulo.

A apresentação contou com a participação especial de Roberto Carlos. O "Rei" cantou em dueto com Gilberto Gil em duas canções durante o evento.

Repertório e disponibilidade do show de Gilberto Gil

O repertório da turnê incluiu sucessos que marcaram a carreira de Gilberto Gil. Entre as canções, destacam-se "A Paz", interpretada em dueto com Roberto Carlos, além de "Drão" e "Palco".

O evento foi transmitido ao vivo pelo Multishow na ocasião de sua gravação. Desde então, o show está disponível para assinantes da plataforma de streaming Globoplay.

O encerramento da turnê "Tempo Rei" ocorreu em março deste ano. A ocasião reuniu a família do artista e incluiu uma homenagem especial a Preta Gil.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MÚSICA

GILBERTO GIL

SHOW

DESPEDIDA

GLOBO
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ARTE

Belém recebe 3ª Mostra Tekó de Artivismo Indígena no Sesc Ver-o-Peso

A programação utiliza diferentes linguagens artísticas para valorizar a ancestralidade e combater o apagamento da presença indígena no contexto urbano

07.05.26 8h30

GRATIDÃO

Dira Paes reflete sobre trajetória antes de receber título da UFPA: 'Muitos sonhos'

Post nas redes sociais antecede cerimônia que será realizada em Belém

06.05.26 17h49

MODA

Alane Dias compara produções de famosas no Met Gala com figurinos usados no Carnaval

A paraense comentou sobre nos Stories do Instagram na última terça-feira (5)

06.05.26 17h23

FAMOSOS

Carolina Dieckmann muda visual para viver Diná em remake de 'A Viagem'

Vídeo com bastidores da mudança repercutiu nas redes sociais

06.05.26 17h06

MAIS LIDAS EM CULTURA

RELACIONAMENTO

Virginia Fonseca abre o jogo sobre suposta crise com Vini Jr: 'Com certeza'

Influenciadora afirmou que relacionamento com jogador do Real Madrid continua e disse que deve viajar para a Espanha em breve

06.05.26 23h41

CULTURA

Espetáculo em Belém transforma obra de Waldemar Henrique em experiência cênica e musical

‘Canções de Um Homem Só’ chega à CAIXA Cultural nesta quinta-feira (7), às 19h

07.05.26 8h00

SAÚDE

Cantor sertanejo é internado em estado grave em Goiânia

O artista está intubado, inconsciente e a equipe médica ainda não divulgou um diagnóstico definitivo sobre o caso

06.05.26 9h11

CULTURA

Dia do(a) Artista Plástico(a) ganha celebração no Banco da Amazônia, em Belém

Uma Leitura de Portfólio para artistas emergentes, como parte da exposição Trajetórias - Arte Contemporânea Paraense, reunindo trabalhos mais de 130 artistas paraenses nesse centro cultural da instituição

07.05.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda