Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

VÍDEO: DJ viraliza ao unir músicas de Shakira e Joelma em remix

A cantora colombiana realizará um megashow gratuito neste sábado (2), na Praia de Copacabana

Victoria Rodrigues
fonte

Muitos fãs das artistas elogiaram a criatividade do DJ. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Faltando apenas poucos dias para o show da cantora Shakira em Copacabana, o DJ Dusergipe viralizou ao utilizar a criatividade para unir ritmos regionais do estado do Pará e da Colômbia. Em um vídeo publicado no Instagram, o artista utilizou as músicas "Can't Remember To Forget You", de Shakira, e "Pra Te Esquecer", da cantora paraense Joelma, para criar um remix que animou diversos fãs e admiradores das artistas.

Nos comentários da publicação, alguns seguidores elogiaram a performance e a inovação do DJ. "Deu bom! O Pará é quase vizinho da Colômbia!", disse um seguidor. "Eu não sabia que precisava ouvir isso, até ouvir e achar booooom demais!!!", revelou outra pessoa. "Que massa! Já tô querendo", opinou outra pessoa. "Meu Deus, um gênio, kkk amei", escreveu outro. "Égua, já quero gravar", disse uma dançarina.

VEJA MAIS

image Lobacabana: Shakira adere ao termo criado por fãs e entra no clima de show no Brasil
A cantora agitou a web ao garantir que prepara surpresas para o que chamou de "altar do planeta".

image Shakira fala em português e prova pão de queijo, coxinha e brigadeiro: 'Eu amo isso'
A artista realizará um show no dia 2 de maio em Copacabana, no Rio de Janeiro

image Trabalhador morre esmagado em montagem de show da Shakira em Copacabana
Segundo a Polícia Militar, uma estrutura de montagem de palco desabou e atingiu o operário. O Corpo de Bombeiros informou que os membros inferiores da vítima foram esmagados em um sistema de elevação da estrutura

Megashow de Shakira

O megashow de Shakira, que vai contar com a participação de convidados, figurinos inéditos e seleção de músicas para o espetáculo, que será realizado no próximo sábado (2), na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O evento foi organizado pela prefeitura da cidade e faz parte do projeto "Todo Mundo no Rio", que já levou outras grandes cantoras para as areias da praia carioca, como Madonna, em 2024, e Lady Gaga, em 2025. 

Por enquanto, a artista segue demonstrando o seu amor pelo Brasil ao publicar alguns vídeos e fotos com acessórios verde-amarelos em seu perfil do Instagram. No dia 13 de abril, a cantora postou um vídeo se deliciando com algumas comidas características do país, como pão de queijo, coxinha e brigadeiro. "Eu nunca tinha provado coxinha. É a minha primeira vez. Hmm, é tão bom!", disse ela há algumas semanas.

Já neste sábado (23), a artista colombiana fez novamente uma publicação no Instagram, mas desta vez foi para exibir um leque nas cores verde e amarelo com a imagem de um lobo e a inscrição "Lobacabana". "Quase lá, Rio! Preparando tantas surpresas para você: artistas convidados, novo guarda-roupa, músicas que você vai adorar ouvir... Mal posso esperar para estar lá. No altar do planeta!", escreveu Shakira na legenda.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

shakira

joelma

músicas

remix

dj
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SURPRESA

VÍDEO: Luciano Huck está no Pará para entrega de prêmio de R$ 1 milhão

Imagens do apresentador do 'Domingão' começaram a circular nas redes sociais na tarde desta segunda-feira (27)

27.04.26 15h12

BDAY

Chrigor comanda festa de aniversário de 20 anos do Açaí Biruta nesta quinta-feira

O ex-vocalista do Exaltasamba é a atração principal da noite, que conta ainda com apresentações de Nosso Tom, Gigio Boy, Kobiçado e Dieguinho

27.04.26 12h39

CELEBRAÇÃO

TV Liberal inicia comemorações de 50 anos ao vivo no Bom Dia Pará

Emissora celebra 50 anos de fundação com programação especial e homenagens

27.04.26 11h01

CULTURA

Por que Anderson Neiff é o 'Rei do brega funk'? Cantor segue internado após ataque de tiros

Conhecido também pelo conteúdo que publica sobre sua rotina e bastidores da vida artística, o artista começou cedo e construiu sua carreira de forma independente.

27.04.26 10h51

MAIS LIDAS EM CULTURA

SURPRESA

VÍDEO: Luciano Huck está no Pará para entrega de prêmio de R$ 1 milhão

Imagens do apresentador do 'Domingão' começaram a circular nas redes sociais na tarde desta segunda-feira (27)

27.04.26 15h12

CULTURA

TV Liberal celebra 50 anos de história e conexão com os paraenses

Em 27 de abril de 1976, Romulo Maiorana e autoridades protagonizavam o começo de uma nova era da televisão na Amazônia. Por isso, o dia de hoje é, para o público e profissionais da emissora, um momento ímpar para se celebrar

27.04.26 8h00

CELEBRAÇÃO

TV Liberal inicia comemorações de 50 anos ao vivo no Bom Dia Pará

Emissora celebra 50 anos de fundação com programação especial e homenagens

27.04.26 11h01

SAÚDE

Apresentadora do SBT tem mal-estar ao vivo e erra nome de Cesar Filho

Simone Queiroz revelou ter sofrido uma crise de labirintite ao vivo e detalhou os sintomas que sentiu durante a transmissão

27.04.26 8h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda