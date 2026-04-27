VÍDEO: DJ viraliza ao unir músicas de Shakira e Joelma em remix

Faltando apenas poucos dias para o show da cantora Shakira em Copacabana, o DJ Dusergipe viralizou ao utilizar a criatividade para unir ritmos regionais do estado do Pará e da Colômbia. Em um vídeo publicado no Instagram, o artista utilizou as músicas "Can't Remember To Forget You", de Shakira, e "Pra Te Esquecer", da cantora paraense Joelma, para criar um remix que animou diversos fãs e admiradores das artistas.

Nos comentários da publicação, alguns seguidores elogiaram a performance e a inovação do DJ. "Deu bom! O Pará é quase vizinho da Colômbia!", disse um seguidor. "Eu não sabia que precisava ouvir isso, até ouvir e achar booooom demais!!!", revelou outra pessoa. "Que massa! Já tô querendo", opinou outra pessoa. "Meu Deus, um gênio, kkk amei", escreveu outro. "Égua, já quero gravar", disse uma dançarina.

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Megashow de Shakira

O megashow de Shakira, que vai contar com a participação de convidados, figurinos inéditos e seleção de músicas para o espetáculo, que será realizado no próximo sábado (2), na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O evento foi organizado pela prefeitura da cidade e faz parte do projeto "Todo Mundo no Rio", que já levou outras grandes cantoras para as areias da praia carioca, como Madonna, em 2024, e Lady Gaga, em 2025.

Por enquanto, a artista segue demonstrando o seu amor pelo Brasil ao publicar alguns vídeos e fotos com acessórios verde-amarelos em seu perfil do Instagram. No dia 13 de abril, a cantora postou um vídeo se deliciando com algumas comidas características do país, como pão de queijo, coxinha e brigadeiro. "Eu nunca tinha provado coxinha. É a minha primeira vez. Hmm, é tão bom!", disse ela há algumas semanas.

Já neste sábado (23), a artista colombiana fez novamente uma publicação no Instagram, mas desta vez foi para exibir um leque nas cores verde e amarelo com a imagem de um lobo e a inscrição "Lobacabana". "Quase lá, Rio! Preparando tantas surpresas para você: artistas convidados, novo guarda-roupa, músicas que você vai adorar ouvir... Mal posso esperar para estar lá. No altar do planeta!", escreveu Shakira na legenda.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)