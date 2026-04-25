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Lobacabana: Shakira adere ao termo criado por fãs e entra no clima de show no Brasil

A cantora agitou a web ao garantir que prepara surpresas para o que chamou de "altar do planeta".

O Liberal
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Com leque temático, Shakira inicia contagem regressiva para apresentação em Copacabana (Reprodução)

Shakira se prepara para realizar a apresentação na Praia de Copacabana no próximo sábado (2). Em contagem regressiva, neste sábado (26), ela fez uma publicação no Instagram exibindo um leque nas cores verde e amarela com a imagem de um lobo e a inscrição "Lobacabana". O termo é utilizado por frequentadores das redes sociais para identificar o evento desde o anúncio feito pela Prefeitura do Rio de Janeiro.

"Quase lá, Rio! Preparando tantas surpresas para você: artistas convidados, novo guarda-roupa, músicas que você vai adorar ouvir... Mal posso esperar para estar lá. No altar do planeta!", publicou a artista, já em contagem regressiva para sua chegada.

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A cantora afirmou que prepara participações de convidados, figurinos inéditos e seleção de músicas para o espetáculo. A colombiana integra a programação do projeto "Todo Mundo no Rio", que promove eventos anuais na areia de Copacabana no mês de maio. O calendário da iniciativa teve início em 2024 com Madonna e seguiu em 2025 com Lady Gaga.

A figura da "loba" tornou-se uma marca da trajetória da cantora a partir do lançamento do disco She Wolf, em 2009. Recentemente, a imagem foi utilizada na composição "Bzrp Music Sessions, Vol. 53", na qual a artista abordou o término de seu relacionamento com seu ex-marido Gerard Piqué e a descoberta de uma traição, mantendo o termo como elemento de sua identidade.

Na sexta-feira (24), a cantora compartilhou vídeo de brasileiros executando a coreografia de "Waka Waka", canção que foi tema da Copa do Mundo de 2010. Naquele período, a seleção da Espanha, da qual seu ex-marido, venceu o torneio. Pela rede social, Shakira registrou o desejo de participar da dança com o público local.

 

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