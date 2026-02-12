Capa Jornal Amazônia
Falando português, Shakira convida os fãs para show na Praia de Copacabana

Artista pop latina volta ao Brasil após anos e celebra com fãs a oportunidade de performar no "maior show do planeta", em data já confirmada

Jennifer Feitosa
fonte

Shakira volta ao Brasil para se apresentar no "Todo Mundo no Rio" (Instagram @todomundonorio)

Shakira fará megashow no Rio de Janeiro, na Praia de Copacabana, em 2 de maio de 2026. A Rainha do Pop Latino expressou sua alegria pelo retorno ao Brasil após anos sem visitas. A cantora de 49 anos utilizou as redes sociais nesta quinta-feira (12) para celebrar o evento com os fãs. Shakira demonstrou entusiasmo em uma publicação no Instagram, falando português. O show integra o projeto “Todo Mundo no Rio”.

"Brasil, eu te amo!!!! Em breve vou estar com vocês para cantar, dançar, sambar, e nos emocionarmos na praia mais icônica do mundo!!!". Ela considera este o "show mais sonhado da minha vida", disse a cantora.

Detalhes do show em Copacabana

Ela acrescentou que este será o maior show de sua vida, afirmando: "Irei performar no maior show do planeta. Copacabana, baby! Brasil, eu vou estar com vocês em breve, em maio, no show mais sonhado da minha vida".

A artista finalizou o vídeo dizendo: "Meu Deus, nós vamos curtir muito. Eu tenho tanta saudade de vocês, mas em breve eu vou estar no Rio, na praia de Copacabana [...] Eu te amo, Brasil".

As especulações sobre a vinda da cantora colombiana começaram em 5 de janeiro. O site Song Kick, conhecido por divulgar agendas de artistas, incluiu um show no Rio de Janeiro na programação da voz de "Hips Don't Lie" e "La Tortura".

A confirmação ganhou força em 7 de janeiro, após uma publicação do prefeito da cidade. Com isso, a realização do show de Shakira em 2 de maio se tornou mais concreta.

Edições anteriores

Logo depois, um suposto e-mail marketing da Deezer, convidando para o show, viralizou. Este serviço de streaming já foi patrocinador de edições anteriores do “Todo Mundo no Rio”.

Eventos anteriores do projeto já contaram com apresentações de artistas como Madonna e Lady Gaga, reforçando a grandiosidade do espetáculo.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Cultura
.
