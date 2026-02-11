Capa Jornal Amazônia
Shakira em Copacabana: fãs vão à loucura nas redes sociais

Grande parte dos comentários nas redes sociais são em comemoração à representatividade latina

Estadão Conteúdo
fonte

Shakira promete fazer história no Rio de Janeiro (Instagram @shakira)

Shakira foi confirmada como a artista da próxima edição do projeto Todo Mundo No Rio, megashow gratuito que ocorre no dia 2 de maio na Praia de Copacabana. A informação havia sido divulgada originalmente na coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, posteriormente corroborada pelo prefeito Eduardo Paes.

Rapidamente a internet foi tomada pela novidade, com fãs empolgados para o evento. A postagem do político acabou por reunir comemorações com a confirmação do show da artista colombiana. Um usuário escreveu: "Shakibana é real! A maior da América Latina", enquanto outro pediu uma colaboração no dia. "E quando a Shakira chamar a Anitta para subir no palco em Copacabana no Todo Mundo No Rio".

Grande parte dos comentários nas redes sociais são em comemoração à representatividade latina. Após Bad Bunny vencer três Grammys e ser a atração do show de intervalo do Super Bowl - no que foi a performance mais assistida em toda a história do evento - os países hispano-americanos estão em alta.

"Shakira é a única artista no mundo capaz de fazer algo que nenhuma outra pode: convocar toda a América Latina para o Brasil. Ela é a maior artista latina viva da história e pode ajudar a consolidar Todo mundo no Rio, ainda mais, na América toda", enalteceu um fã no X, antigo Twitter.

Enquanto isso, uma pessoa analisou a escolha de looks usados pela cantora e um ícone nacional. Além de fotos, pediu para que a brasileira tocasse no evento: "Ninguém, absolutamente ninguém acima da Joelma pra abrir o show da Shakira em Copacabana".

Outro usuário ainda comemorou a notícia e enalteceu a artista com um meme: "União das lobas cacheadas latino americanas em Copacabana no show da Shakira, auuuuu".

Todo Mundo No Rio

Apesar da confirmação por parte do prefeito, a Bonus Track, não confirmou a apresentação de Shakira, mas quando procurada pelo Estadão, a assessoria de imprensa da produtora afirmou que mais informações sobre o show seriam enviadas nesta quinta-feira, 12.

Além de Shakira, outros nomes de possíveis atrações para a edição de 2026 do Todo Mundo No Rio circularam. Justin Bieber foi alvo de especulações, assim como Britney Spears - esta já desmentida anteriormente pela produção do evento.

O show da cantora ocorre um ano após a performance lendária de Lady Gaga na Praia de Copacabana, que reuniu cerca de 2,1 milhões de pessoas. Atualmente com a turnê Las Mujeres Ya No Lloran, Shakira retorna ao Brasil no ano seguinte à sua última performance no País.

Cultura
