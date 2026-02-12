Shakira participou da Banheira do Gugu? Veja o vídeo e relembre!
A artista colombiana foi anunciada recentemente como a principal atração do megashow de maio em Copacabana, no Rio de Janeiro
A cantora internacional Shakira foi confirmada na última quarta-feira (11) como a atração principal do show gratuito que ocorrerá no dia 2 de maio em Copacabana, no Rio de Janeiro. Desde que a informação foi anunciada pela Prefeitura do Rio, o fato repercutiu nas mídias sociais e alguns fãs começaram a relembrar as vezes em que a artista veio ao Brasil para realizar apresentações e participar de programas de entretenimento.
Em meio a tantas lembranças, o público resgatou o vídeo em que Shakira foi levada para assistir à "Banheira do Gugu" com o apresentador Gugu Liberato durante o "Domingo Legal", exibido pelo SBT no ano de 1997. Na época, o comunicador pediu para a colombiana sambar e fazer a dança do ventre em um domingo de páscoa, que anos depois, o gingado tornou-se marca registrada em algumas coreografias, como a da "Hips Don't Lie".
VEJA MAIS
Shakira dançou "É o Tchan" no Domingo Legal?
Além de interpretar alguns ritmos conhecidos pela artista colombiana, ela ainda surpreendeu os brasileiros ao aprender "A Dança da Bundinha" no palco do Domingo Legal, que foi inspirada em "A Dança do Bumbum", uma música do grupo É o Tchan. O curioso foi que, após a presença de Shakira no programa brasileiro, ela fez ainda mais sucesso e conseguiu vender mais de um milhão de discos no mercado estrangeiro.
Mas, na verdade, tudo não passou de uma estratégia de marketing para a carreira da cantora, isso porque Gugu era muito conhecido nesse período pelo seu anseio por audiência na televisão. Além disso, a própria Sony Music investiu cerca de US$ 2,8 milhões (cerca de R$ 14,5 milhões) para que a artista ganhasse uma maior visibilidade no país e, ao longo da década de 1990, Shakira esbanjou carisma e até aprendeu a falar português para se comunicar no Brasil.
Show gratuito em Copacabana
No início de janeiro, a cantora Shakira já estava sendo especulada na internet para realizar o show do dia 2 de maio em Copacabana após seu nome aparecer no site Songkick e no Deezer, além dela ter sido citada como uma das possíveis artistas em uma publicação feita pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD). Agora, os fãs e amantes da música da cantora aguardam o retorno triunfal da diva colombiana ao Brasil.
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA