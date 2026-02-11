Capa Jornal Amazônia
Brincadeira de Paes e 'vazamento' em streaming: confirmação de Shakira gerou alvoroço

Estadão Conteúdo

A confirmação da apresentação de Shakira no projeto Todo Mundo No Rio gerou alvoroço nas redes sociais. Os rumores sobre o show da cantora colombiana se confirmaram após uma postagem do prefeito Eduardo Paes, e os fãs rapidamente comemoraram.

No entanto, as especulações não são novas, e essa não é a primeira vez que o político fala a respeito do tema. O nome da artista já era teorizado como atração do megashow gratuito desde o começo de janeiro.

Pistas antes da confirmação

A evidência mais "oficial" antes da confirmação do show da cantora em Copacabana veio do próprio prefeito. Em sua conta no X, antigo Twitter, o político publicou um trecho de Hips Dont Lie e questionou: "Será? Eu não sei de nada!"

Além da brincadeira de Paes, o Deezer também desempenhou papel na circulação das especulações sobre o evento. O streaming havia encaminhado um e-mail a seus usuários com uma divulgação do show da artista. O fato de a plataforma ter sido patrocinadora de outras edições do evento serviu como combustível para aumentar as suspeitas.

Outra evidência coletada pelos fãs apontava para uma possível performance de Shakira em Copacabana. O site Songkick, que reúne shows próximos aos usuários, apontou que a cantora se apresentaria no Rio de Janeiro no dia 9 de maio. Um tempo depois, a informação foi excluída da plataforma.

Depois disso, surgiram ainda rumores com os nomes de Britney Spears e Justin Bieber, sobre os quais a prefeitura do Rio não se pronunciou oficialmente.

O Todo Mundo No Rio de 2026 acontece no dia 2 de maio e marca o retorno de Shakira ao Brasil após a estreia de sua turnê Las Mujeres Ya No Lloran em solo nacional.

Ao Estadão, a Bonus Track, empresa que produz o evento, informou que mais informações sobre o show da artista serão divulgadas nesta quinta-feira, 12.

