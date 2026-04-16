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Alane Dias se forma em teatro no RJ e celebra nas redes sociais

Atriz paraense conclui graduação na CAL e compartilha conquista nas redes sociais

Hannah Franco
fonte

Alane Dias se forma em teatro no RJ e celebra nas redes sociais. (Instagram/@alane)

A atriz paraense e ex-participante do BBB, Alane Dias, celebrou uma nova conquista nesta quinta-feira (16). Ela concluiu o bacharelado em teatro pela Casa das Artes de Laranjeiras (CAL), no Rio de Janeiro, e compartilhou registros do momento nas redes sociais.

Nas publicações, Alane aparece usando beca e segurando o canudo de formatura. Na legenda, destacou a emoção pela conquista: “as fotos falam por si 😭 EU SOU BACHAREL EM TEATRO PELA FACULDADE @calcasadasartes ❤️‍🔥”.

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A Casa das Artes de Laranjeiras, conhecida como CAL, é uma das instituições voltadas à formação de profissionais das artes cênicas no Brasil, com sede na capital fluminense. A escola é reconhecida por preparar atores e outros profissionais para o mercado artístico.

A conquista de Alane foi comemorada por seguidores e familiares. Nos comentários, a mãe da atriz, Aline Dias, escreveu uma mensagem de apoio: “Voa minha atriz preferida, serei sempre tua fã nº 1 para te aplaudir de pé”.

Internautas também destacaram a trajetória da artista. “Acompanho desde que ela cursava Direito, feliz por ela ter realizado o verdadeiro sonho”, comentou uma seguidora.

A paraense também recebeu mensagens de apoio de artistas como Zaynara e Fafá de Belém, que parabenizaram a nova fase profissional da atriz.

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