Alane Dias pode protagonizar novela da Globo sobre Festival de Parintins, segundo rumores

A atriz paraense Alane Dias é apontada como possível protagonista da próxima novela das 19h da TV Globo. As informações circulam nas redes sociais, mas ainda não foram confirmadas oficialmente. Os rumores ganharam força nos últimos dias após a atriz ter se formado em teatro.

De acordo com as especulações, a trama será ambientada no Festival de Parintins, no Amazonas, e deve ir ao ar apenas no segundo semestre de 2027. O projeto segue em fase inicial de desenvolvimento e ainda não teve título divulgado.

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Além de Alane, os atores Adanilo e Leo Bittencourt, ambos amazonenses, também são citados como possíveis protagonistas, reforçando a presença de artistas da região Norte na produção.

As informações que circulam indicam que a novela será escrita por Thelma Guedes e terá como pano de fundo a rivalidade entre os bois-bumbás Caprichoso e Garantido, principais símbolos do Festival de Parintins.

Apesar da repercussão nas redes sociais, a TV Globo não confirmou oficialmente informações sobre elenco, enredo ou início das gravações.