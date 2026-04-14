Nova novela da Globo vai abordar disputa entre Caprichoso e Garantido; entenda

A TV Globo prepara uma nova novela para o horário das sete com foco no Festival de Parintins, uma das maiores manifestações culturais do país. A produção deve abordar a rivalidade entre os bois-bumbás Caprichoso e Garantido, tradicionais protagonistas da festa realizada no Amazonas.

A previsão é que a novela vá ao ar apenas no segundo semestre de 2027. O projeto ainda está em fase inicial de desenvolvimento e não teve título divulgado.

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A proposta da emissora é construir uma história que vá além da disputa entre os bois, explorando também elementos do imaginário amazônico.

O Festival de Parintins é realizado anualmente no fim de junho, na ilha de Parintins, no Amazonas. O evento reúne apresentações dos bois Caprichoso, identificado pela cor azul, e Garantido, marcado pelo vermelho, em uma disputa artística no Bumbódromo.

A novela será escrita por Thelma Guedes, que terá seu primeiro trabalho solo em folhetins. A autora é conhecida por parcerias anteriores com Duca Rachid e possui dois prêmios Emmy Internacional no currículo, conquistados com “Joia Rara” e “Órfãos da Terra”. Nos bastidores, a equipe de roteiristas já iniciou os trabalhos nos Estúdios Globo.

O time conta com colaboradores como Marcio Haiduck, Renata Corrêa, Maria Clara Mattos, Isabela Sá e Luciana Reis.

O Bumbódromo de Parintins é palco da disputa entre os bois Caprichoso (azul) e Garantido (vermelho) (Divulgação)

A escolha do tema ocorre em um momento de maior exposição da cultura amazonense em rede nacional. Participações recentes de representantes dos bois no Big Brother Brasil contribuíram para ampliar o alcance do Festival de Parintins.

Entre os nomes que ganharam destaque estão Isabelle Nogueira, cunhã-poranga do Boi Garantido, e Marciele Albuquerque, cunhã-poranga do Boi Caprichoso.