Dona Coló já foi homenageada pelo Boi Garantido no Festival de Parintins; relembre

Morreu nesta terça-feira (30/12) Clotilde de Souza, conhecida como Dona Coló, uma das erveiras mais conhecidas do Ver-o-Peso, em Belém. Reconhecida internacionalmente pelos saberes tradicionais ligados às ervas medicinais e aos banhos de cheiro, ela chegou a ser homenageada no Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas, onde teve o nome citado diretamente em uma toada apresentada pelo Boi Garantido.

A homenagem ocorreu em 2019, ano em que o Boi Garantido foi campeão do Festival de Parintins e conquistou seu 32º título.

Aos 73 anos, Dona Coló morreu em decorrência de uma parada cardíaca. A informação foi confirmada à reportagem do Grupo Liberal por sua filha, Leila do Socorro. A erveira estava internada há cerca de 15 dias no Hospital Abelardo Santos, em Belém, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC).

Relembre a homenagem do Boi Garantido

A homenagem a Dona Coló ocorreu durante o 54º Festival Folclórico de Parintins, quando o Boi Garantido levou à arena o tema “Nós, o Povo”, exaltando as lutas, a cultura e a identidade do povo brasileiro ao longo das três noites de apresentação.

Naquele ano, o boi vermelho e branco venceu a segunda e a terceira noites do festival e empatou a primeira, garantindo o título. Entre os destaques do espetáculo, esteve a valorização das mulheres erveiras, reconhecidas como guardiãs dos saberes tradicionais da Amazônia.

Dona Coló, erveira do Ver-o-Peso, já foi citada em toada do Boi Garantido (Reprodução/@dee_e_go)

Esses saberes foram celebrados na toada “Erveiras da Amazônia”, em ritmo de carimbó, que cita diretamente o Ver-o-Peso, em Belém, e menciona erveiras conhecidas da capital paraense, como Dona Coló, Beth Cheirosinha e Dona Maria. Um dos trechos diz: “É no Ver-o-Peso em Belém do Pará, as ervas e banhos de cheiro pra cabocla te encantar”.

A canção tem autoria de Hugo Levy, Ivânia Neves e Marcos Moreno, foi gravada pelo cantor Edilson Santana e reforça que, além das ervas e essências regionais, a tradição envolve fé, com referência à Nossa Senhora de Nazaré.

Confira a letra da toada que cita Dona Coló:

Leva o banho de cheiro que hoje eu vou preparar,

com a cajila de boto, patchuli e vindica,

leva o banho de cheiro, não deixe de levar,

é o feitiço do norte de Belém do Pará

Lê, lê, lê, lê...

É, é no Ver o Peso em Belém do Pará,

as ervas e banhos de cheiro,

pra cabocla te encantar,

vem Pra Mim, Agarradinho,

Pega e Não Me Larga Mais,

Comigo Ninguém Pode, o Encanto da Mulher

faz Querer Quem Não Me Quer

E as erveiras sabem os segredos,

das ervas e essências regionais,

levanta a moral, o chama da bôta,

de efeitos sensuais,

Tia Coló, Dona Cheirosa, tia Maria,

E outras erveiras mais,

É lá, é lá, na margem do meu Amazonas,

É no Ver o Peso em Belém do Pará.

Tudo cura essas ervas benditas,

mas não basta só querer,

tem que ter muita fé,

nos encantos da Amazônia e na Virgem de Nazaré.

Lê, lê, lê, lê...