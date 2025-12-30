Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Dona Coló já foi homenageada pelo Boi Garantido no Festival de Parintins; relembre

Erveira do Ver-o-Peso, que morreu aos 73 anos nesta terça-feira (30), foi citada em toada apresentada em 2019, que exaltou mulheres guardiãs dos saberes tradicionais da Amazônia

Hannah Franco
fonte

Morre Dona Coló, erveira do Ver-o-Peso homenageada no Festival de Parintins (Fernando Sette/Comus e Reprodução/Facebook/Garantido)

Morreu nesta terça-feira (30/12) Clotilde de Souza, conhecida como Dona Coló, uma das erveiras mais conhecidas do Ver-o-Peso, em Belém. Reconhecida internacionalmente pelos saberes tradicionais ligados às ervas medicinais e aos banhos de cheiro, ela chegou a ser homenageada no Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas, onde teve o nome citado diretamente em uma toada apresentada pelo Boi Garantido.

A homenagem ocorreu em 2019, ano em que o Boi Garantido foi campeão do Festival de Parintins e conquistou seu 32º título.

VEJA MAIS

image Após morte de Dona Coló, veja banhos de cheiro ensinados pela erveira para o Ano-Novo
Conhecida no Ver-o-Peso, ela deixou orientações sobre rituais tradicionais para atrair amor, saúde e prosperidade

image Autoridades lamentam morte de Dona Coló, uma das erveiras mais antigas do Ver-o-Peso
Prefeito e governador destacam legado cultural e a importância de Dona Coló para a identidade do povo paraense

Aos 73 anos, Dona Coló morreu em decorrência de uma parada cardíaca. A informação foi confirmada à reportagem do Grupo Liberal por sua filha, Leila do Socorro. A erveira estava internada há cerca de 15 dias no Hospital Abelardo Santos, em Belém, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC).

Relembre a homenagem do Boi Garantido

A homenagem a Dona Coló ocorreu durante o 54º Festival Folclórico de Parintins, quando o Boi Garantido levou à arena o tema “Nós, o Povo”, exaltando as lutas, a cultura e a identidade do povo brasileiro ao longo das três noites de apresentação.

Naquele ano, o boi vermelho e branco venceu a segunda e a terceira noites do festival e empatou a primeira, garantindo o título. Entre os destaques do espetáculo, esteve a valorização das mulheres erveiras, reconhecidas como guardiãs dos saberes tradicionais da Amazônia.

image Dona Coló, erveira do Ver-o-Peso, já foi citada em toada do Boi Garantido (Reprodução/@dee_e_go)

Esses saberes foram celebrados na toada “Erveiras da Amazônia”, em ritmo de carimbó, que cita diretamente o Ver-o-Peso, em Belém, e menciona erveiras conhecidas da capital paraense, como Dona Coló, Beth Cheirosinha e Dona Maria. Um dos trechos diz: “É no Ver-o-Peso em Belém do Pará, as ervas e banhos de cheiro pra cabocla te encantar”.

A canção tem autoria de Hugo Levy, Ivânia Neves e Marcos Moreno, foi gravada pelo cantor Edilson Santana e reforça que, além das ervas e essências regionais, a tradição envolve fé, com referência à Nossa Senhora de Nazaré.

Confira a letra da toada que cita Dona Coló:

Leva o banho de cheiro que hoje eu vou preparar,
com a cajila de boto, patchuli e vindica,
leva o banho de cheiro, não deixe de levar,
é o feitiço do norte de Belém do Pará

Lê, lê, lê, lê...

É, é no Ver o Peso em Belém do Pará,
as ervas e banhos de cheiro,
pra cabocla te encantar,
vem Pra Mim, Agarradinho,
Pega e Não Me Larga Mais,
Comigo Ninguém Pode, o Encanto da Mulher
faz Querer Quem Não Me Quer

E as erveiras sabem os segredos,
das ervas e essências regionais,
levanta a moral, o chama da bôta,
de efeitos sensuais,
Tia Coló, Dona Cheirosa, tia Maria,
E outras erveiras mais,
É lá, é lá, na margem do meu Amazonas,
É no Ver o Peso em Belém do Pará.

Tudo cura essas ervas benditas,
mas não basta só querer,
tem que ter muita fé,
nos encantos da Amazônia e na Virgem de Nazaré.

Lê, lê, lê, lê...

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

dona coló

festival de parintins

boi garantido
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SHOWS

Interiores do Pará se preparam para o réveillon com festas à beira-mar, aparelhagem e grandes nomes

Programações gratuitas movimentam Salinópolis, Bragança, Soure, Salvaterra, Marabá e Altamira

31.12.25 12h52

FESTAS

De Anitta a Guns N’ Roses: Belém terá agenda histórica de shows em 2026

Capital paraense se consolida como rota das grandes turnês com maratona de pré-carnaval e shows de ícones como Gilberto Gil e Djavan.

31.12.25 8h00

LUTO

Retrospectiva: relembre os famosos que morreram em 2025

Lista relembra nomes do Pará, do Brasil e do mundo que morreram ao longo do ano

30.12.25 23h44

AGENDA

Carabao comanda maratona de shows no Réveillon paraense

Com uma agenda frenética, a aparelhagem que atravessa a capital e o interior

30.12.25 17h56

MAIS LIDAS EM CULTURA

VIRALIZOU

Lembra dela? Internautas dizem que campeã do BBB está 'irreconhecível' e ela rebate críticas

Vencedora do Big Brother Brasil (BBB) 23 afirma que não se incomoda com comentários e detalha rotina de saúde e cuidados

01.01.26 8h30

TELEVISÃO

BBB é destaque entre os Reality Shows previstos para 2026 no Brasil; veja a lista!

Emissoras como Record, SBT e Band também preparam estreias e novas temporadas de seus programas de entretenimento mais populares

01.01.26 8h40

dica

Novelas turcas: veja uma lista de produções emocionantes para assistir no Globoplay

Veja detalhes de 'Leyla: Sombras do Passado', 'Mãe', 'O Último Verão' e 'Hercai: Amor e Vingança', disponíveis na plataforma de streaming do Grupo Globo

01.01.26 8h30

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (01/01)?

O filme 'As Panteras' vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Terra Nostra', na TV Globo

01.01.26 11h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda