Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Após morte de Dona Coló, veja banhos de cheiro ensinados pela erveira para o Ano-Novo

Conhecida no Ver-o-Peso, ela deixou orientações sobre rituais tradicionais para atrair amor, saúde e prosperidade

Hannah Franco
fonte

Após morte de Dona Coló, veja banhos de cheiro ensinados pela erveira do Ver-o-Peso (Everaldo Nascimento/Arquivo O Liberal)

A morte de Clotilde de Souza, a Dona Coló, uma das erveiras mais conhecidas do Ver-o-Peso, nesta terça-feira (30/12), reacendeu a lembrança dos saberes populares que ela ajudou a preservar ao longo de décadas em Belém. Entre eles, os banhos de cheiro tradicionalmente procurados no fim do ano por quem busca saúde, amor e prosperidade para o novo ciclo.

Em 2022, durante a recuperação de uma internação, Dona Coló enviou um áudio à Redação Integrada de O Liberal com orientações sobre banhos tradicionais que podem ser usados na virada do ano. Confira a seguir.

VEJA MAIS

image Morre Dona Coló, ícone das ervas do Ver-o-Peso, nesta terça-feira, em Belém
A informação sobre a morte foi confirmada pela filha dela à reportagem

image Dona Coló dá dicas de banhos de cheiro para atrair saúde, amor e dinheiro
A erveira do Ver-o-Peso conta os banhos de ervas, para perfumar, abrir caminhos e restabelecer a saúde

Aos 73 anos, Dona Coló morreu em decorrência de uma parada cardíaca. A informação foi confirmada à reportagem do Grupo Liberal por sua filha, Leila do Socorro. A erveira estava internada há cerca de 15 dias no Hospital Abelardo Santos, em Belém, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC).

❤️ Banho para atrair o amor

Um dos mais conhecidos, segundo Dona Coló, é o banho de Santo Antônio, popularmente chamado de “casamenteiro”, indicado tanto para quem deseja atrair um novo amor quanto para fortalecer relacionamentos já existentes.

Ingredientes

Laço do amor, chora nos meus pés, chega-te a mim, chama, agarradinho, carrapatinho, vai e volta, rosa vermelha, pataqueira e acha quem queira.

Como preparar

As ervas devem ser esfregadas em uma bacia enquanto são feitos pedidos a Santo Antônio. Em seguida, o banho deve ser tomado da cabeça aos pés. Quem já tem uma pessoa amada pode colocar o nome em um papel dentro da água; quem não tem, faz o pedido para atrair um novo relacionamento.

Orientação: Dona Coló reforçava que o banho deve ser feito “com fé”.

🧿 Banho para prosperidade e proteção

Outro preparo ensinado pela erveira é o banho de São João, tradicionalmente associado à prosperidade, abertura de caminhos e afastamento do chamado “olho gordo”.

Ingredientes

Trevo de São João, priprioca, patchouli, chama, catinga de mulata, alevante, vindicar pajé, trevo do mar, pau de angolar, abre caminho, busca longe, alecrim de Angola, lençol de Santa Bárbara, chega-te a mim, chora nos meus pés, entre outros.

Como preparar

As ervas devem ser colocadas em uma bacia e esfregadas enquanto a pessoa faz pedidos relacionados à saúde, felicidade, amor e prosperidade.

Orientação: Antes dos banhos atrativos, Dona Coló recomendava tomar um banho de raiz do sol, indicado para retirar inveja, panema, aborrecimentos e energias negativas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

dona coló

erveiras do Ver-o-Peso
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Feirão automotivo

Belém recebe Mega Auto Feirão com mais de 300 veículos e condições especiais

Evento no Porto Futuro ocorre de 11 a 14 de dezembro, com entrada zero, primeira parcela após o Carnaval e financiamento facilitado

10.12.25 12h17

CELEBRAÇÃO

Vigilância e fé marcam celebração do Primeiro Domingo do Advento na sede do Grupo Liberal

Padre Cláudio Pighin conduziu a cerimônia, destacando a mensagem do Evangelho e a importância de aplicar os ensinamentos de Cristo na vida cotidiana

30.11.25 12h30

Polêmica

Após críticar Belém, chanceler alemão gera polêmica com declaração sobre Angola

Friedrich Merz esteve em Luanda para participar da cúpula entre a União Europeia e a União Africana

26.11.25 11h41

BELÉM

Grupo Liberal promove corte de cabelo para homens em atividade alusiva ao Novembro Azul

Na terça (25/11), o mesmo serviço acontecerá para os profissionais da TV Liberal

24.11.25 15h52

MAIS LIDAS EM BELÉM

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

Saiba o que abre e fecha na Grande Belém durante o Ano Novo

Com o Ano Novo, diversos órgãos estaduais, municipais e espaços públicos terão o funcionamento alterado entre os dias 31 de dezembro deste ano e 1º de janeiro de 2026

29.12.25 17h52

PREVISÃO DO TEMPO

Vai chover em Belém na virada do Ano Novo? Confira a previsão do Inmet

De acordo com o boletim meteorológico, no dia 31 de dezembro, na Região Metropolitana de Belém, que abrange áreas como Mosqueiro e Outeiro, o cenário é de sem previsão de chuva

29.12.25 18h09

LUTO

Morre Dona Coló, ícone das ervas do Ver-o-Peso, nesta terça-feira, em Belém

A informação sobre a morte foi confirmada pela filha dela à reportagem

30.12.25 17h42

MUNICÍPIO

Prefeitura de Belém decreta ponto facultativo no dia 2 de janeiro de 2026

Decreto estabelece ponto facultativo em 2 de janeiro de 2026 em Belém, mas garante a continuidade dos serviços essenciais para atendimento à população

29.12.25 15h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda