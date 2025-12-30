Após morte de Dona Coló, veja banhos de cheiro ensinados pela erveira para o Ano-Novo

A morte de Clotilde de Souza, a Dona Coló, uma das erveiras mais conhecidas do Ver-o-Peso, nesta terça-feira (30/12), reacendeu a lembrança dos saberes populares que ela ajudou a preservar ao longo de décadas em Belém. Entre eles, os banhos de cheiro tradicionalmente procurados no fim do ano por quem busca saúde, amor e prosperidade para o novo ciclo.

Em 2022, durante a recuperação de uma internação, Dona Coló enviou um áudio à Redação Integrada de O Liberal com orientações sobre banhos tradicionais que podem ser usados na virada do ano. Confira a seguir.

VEJA MAIS

Aos 73 anos, Dona Coló morreu em decorrência de uma parada cardíaca. A informação foi confirmada à reportagem do Grupo Liberal por sua filha, Leila do Socorro. A erveira estava internada há cerca de 15 dias no Hospital Abelardo Santos, em Belém, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC).

❤️ Banho para atrair o amor

Um dos mais conhecidos, segundo Dona Coló, é o banho de Santo Antônio, popularmente chamado de “casamenteiro”, indicado tanto para quem deseja atrair um novo amor quanto para fortalecer relacionamentos já existentes.

Ingredientes

Laço do amor, chora nos meus pés, chega-te a mim, chama, agarradinho, carrapatinho, vai e volta, rosa vermelha, pataqueira e acha quem queira.

Como preparar

As ervas devem ser esfregadas em uma bacia enquanto são feitos pedidos a Santo Antônio. Em seguida, o banho deve ser tomado da cabeça aos pés. Quem já tem uma pessoa amada pode colocar o nome em um papel dentro da água; quem não tem, faz o pedido para atrair um novo relacionamento.

Orientação: Dona Coló reforçava que o banho deve ser feito “com fé”.

🧿 Banho para prosperidade e proteção

Outro preparo ensinado pela erveira é o banho de São João, tradicionalmente associado à prosperidade, abertura de caminhos e afastamento do chamado “olho gordo”.

Ingredientes

Trevo de São João, priprioca, patchouli, chama, catinga de mulata, alevante, vindicar pajé, trevo do mar, pau de angolar, abre caminho, busca longe, alecrim de Angola, lençol de Santa Bárbara, chega-te a mim, chora nos meus pés, entre outros.

Como preparar

As ervas devem ser colocadas em uma bacia e esfregadas enquanto a pessoa faz pedidos relacionados à saúde, felicidade, amor e prosperidade.

Orientação: Antes dos banhos atrativos, Dona Coló recomendava tomar um banho de raiz do sol, indicado para retirar inveja, panema, aborrecimentos e energias negativas.