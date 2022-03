Dona Coló dá dicas de banhos de cheiro para atrair saúde, amor e dinheiro

Se recuperando após uma internação no Hospital Abelardo Santos, em Icoaraci, Clotilde Melo de Souza, mais conhecida no Complexo do Ver-o-Peso como Dona Coló, fez um convite carinhoso aos seus clientes e aproveitou para dar dicas de banhos de ervas, para perfumar, abrir caminhos e restabelecer a saúde, confira.

Banho para atrair o amor

Tradicional banho cheirosos de Santo Antônio casamenteiro

Contém: Laço do amor, chora nos meus pés, chega-te a mim, chama, agarradinho, carrapatinho, vai e volta ,rosa vermelha, pataqueira acha quem queira.

Como preparar: esfregar todas as ervas dentro de uma bacia fazendo o pedido para Santo Antônio e depois tomar o banho da cabeça aos pés.

Se tiver o nome da pessoa amada, coloca o nome da pessoa no papel e joga dentro do banho. Para quem não tem a pessoa amada vai conseguir, e pra quem tem vai unir cada vez mais.

Orientação da Coló: Fazer com fé para alcançar seus objetivos.

Banho para atrair prosperidade e afastar 'olho gordo'

Tradicional Banho cheirosos de São João

Contém: trevo de São João, priprioca, patchouli, chama, Tanacetum Vulgare (catinga de mulata), alevante, vindicar pajé, trevo do mar, pau de angolar, abre caminho, busca longe, alecrim de Angola, lençol de Santa Bárbara, chega-te a mim, chora nos meus pés etc.

Como preparar: Colocar todas as ervas em uma bacia e esfregar todas fazendo o seu pedido para São João trazendo felicidade, saúde, prosperidade, amor etc.

Orientação da Coló: Antes de tomar qualquer banho atrativo, você deve tomar um banho de raiz do sol para tirar inveja, aborrecimento, panema, olho gordo e etc.

Onde encontrar e quanto custam os banhos da Dona Coló?

Os valores médios dos kits na Barraca da Dona Coló - barracas 34, 35 e 36, no ver-o-Peso - custam R$ 20. As ervas avulsas custam em média R$ 3.