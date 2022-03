Dona Coló manda áudio sobre sua recuperação e convida clientes à sua barraca; ouça

Clotilde Melo de Souza, mais conhecida no Complexo do Ver-o-Peso como Dona Coló está em casa se recuperando bem, após ter recebido alta médica na última sexta-feira (18) do Hospital Abelardo Santos, em Icoaraci, Distrito de Belém, onde passou oito dias internada. Um áudio enviado pela própria Dona Coló a equipe de redação integrada de O Liberal, tranquiliza os clientes e amigos.

"Bom dia a todos, é a tia Coló. Quero agradecer a todos que tiveram aquele carinho por mim. Já estou firme e forte", diz a erveira, bem no começo do áudio. Ouça aqui:

Ela que é referência no assunto de ervas e outros compostos naturais e medicinais da Amazônia, é bastante conhecida e querida. No momento de sua internação, muitas pessoas enviaram mensagens positivas desejando a recuperação e, por isso, Dona Coló agradeceu e convidou os frequentadores da sua barraca no Ver-o-Peso a dar uma passadinha por lá.

"Eu só tenho que agradecer o carinho do pessoal, que todos tiveram por mim. Um beijo da tia Coló para O Liberal. Olha, gente. Pode vir firme e forte que olha como estou, só no balanço", finalizou.