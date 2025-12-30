Autoridades lamentam morte de Dona Coló, uma das erveiras mais antigas do Ver-o-Peso

Após a morte de Clotilde de Souza, a reconhecida erveira do Dona Coló, ocorrida nesta terça-feira (30), autoridades do Pará manifestaram pesar e destacaram o legado deixado por uma das figuras mais emblemáticas do Mercado do Ver-o-Peso, em Belém.

Nas redes sociais, o prefeito de Belém, Igor Normando, lamentou o falecimento e ressaltou a importância da erveira para a história da capital. “Recebo com pesar o falecimento da Dona Coló, uma das erveiras referências do Ver-o-Peso e da história da nossa cidade. Meus sentimentos a toda a família e amigos”, escreveu o prefeito.

O governador do Pará, Hélder Barbalho, também se pronunciou, lembrando da contribuição cultural de Dona Coló e prestando solidariedade aos familiares. “Com muito pesar recebo a notícia da morte de Dona Coló, erveira do Ver-o-Peso e símbolo da nossa cultura paraense".

"Sua história, sabedoria e tradição marcaram gerações e fazem parte da identidade do nosso povo. Minha solidariedade aos familiares, amigos e a todos que sentem essa perda. Dona Coló deixa um legado eterno no coração do Pará”, afirmou o chefe do Executivo estadual.

A primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho, reforçou que a partida da erveira traz à tona a sua trajetória de reconhecimento nacional pelo seu trabalho e irreverência. "É com profundo pesar que recebi a notícia do falecimento da Dona Coló. Nossa querida erveira do Ver-o-Peso fez história ao longo de tantos anos dedicados às ervas da Amazônia, levando a tradição e alegria a todos que por lá passavam", observou.

"Ficou conhecida nacionalmente por seu trabalho e irreverência. Agradeço o carinho que sempre teve comigo e com minha família. Meus mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos", acrescentou a primeira-dama.