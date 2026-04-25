Vídeo: fãs tentam furar fila e geram confusão antes do show do Guns N’ Roses

Minutos antes da abertura dos portões para o show do Guns N’ Roses neste sábado (25), a fila da Pista Premium no Mangueirão foi marcada por uma confusão entre fãs.

A situação se agravou quando alguns fãs acusaram outras pessoas de tentarem furar a fila. De acordo com relatos, duas fãs entraram na fila, saíram e tentaram retornar ao mesmo lugar, que, por coincidência, estava entre os primeiros da fila. Assista:

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Ao perceberem a atitude, os fãs que estavam atrás começaram a gritar e exigiram que as duas voltassem para o final da fila. A tensão aumentou rapidamente, e a confusão se espalhou até a abertura dos portões.

Longa fila é formata em frente ao Mangueirão para acesso ao show dos Guns N' Roses (Wagner Santana /O Liberal)