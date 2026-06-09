Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Juliano Floss viverá irmão de Suzane von Richthofen em Tremembé? Saiba a verdade após rumores

Boatos apontavam que o influenciador interpretaria o irmão de Suzane, Andreas von Richthofen

Hannah Franco
fonte

Juliano Floss viverá irmão de Suzane Richthofen em Tremembé? Saiba a verdade após rumores (Reprodução/Redes sociais)

Publicações que circularam nas redes sociais nesta terça-feira (9) levantaram a possibilidade de que o influenciador e ex-BBB Juliano Floss estaria prestes a estrear como ator na segunda temporada da série Tremembé. Segundo os rumores, o namorado da cantora Marina Sena interpretaria Andreas, irmão de Suzane von Richthofen.

A especulação ganhou força justamente dias após Juliano surpreender os seguidores ao abandonar o visual loiro e aparecer com os cabelos ruivos, mudança que levou muitos internautas a associá-lo a um possível novo personagem.

VEJA MAIS

image Dominique Scharf: conheça a história da estelionatária retratada em Tremembé 2
Nova temporada da série destaca a trajetória de uma criminosa notória, marcada por golpes e mais de três décadas de prisão

image 'Tremembé': Giovanna Antonelli, Ícaro Silva e João Vicente de Castro estarão na 2ª temporada

Juliano Floss será irmão de Suzane von Richthofen?

Apesar da repercussão, a informação foi negada oficialmente pelo Prime Video. Em nota enviada à imprensa, a plataforma afirmou de forma direta que Juliano Floss não integra o elenco da nova temporada da produção.

“A informação não procede”, informou a assessoria do serviço de streaming após ser procurada para comentar os rumores.

Além da manifestação oficial, uma fonte ligada à produção da série também descartou qualquer possibilidade de participação do influenciador nos episódios que estão sendo gravados atualmente.

Segundo o relato, não existe sequer discussão nos bastidores sobre uma eventual entrada de Juliano em futuras temporadas da série.

O que vai acontecer na segunda temporada de Tremembé?

A nova fase da produção continuará explorando histórias inspiradas em casos criminais que ganharam repercussão nacional. Entre os personagens já confirmados estão versões ficcionais de Robinho e Thiago Brennand.

A trama também contará novamente com personagens inspirados em Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga. Já nomes como Gil Rugai e Lindemberg Alves também podem retornar aos novos episódios. 

As gravações acontecem atualmente em São Paulo sob direção de Vera Egito. O elenco contará novamente com nomes como Marina Ruy Barbosa, Bianca Comparato, Carol Garcia, Felipe Simas, Kelner Macêdo e Anselmo Vasconcellos.

Entre as novidades confirmadas estão Ícaro Silva, que interpretará Robinho, Giovanna Antonelli, no papel da estelionatária Dominique Scharf, e João Vicente de Castro, que viverá Thiago Brennand.

Até o momento, o Prime Video ainda não divulgou a data oficial de estreia da segunda temporada de Tremembé.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

juliano floss

suzane von richthofen

tremembé
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ARTE

Museu das Amazônias promove oficina com Miguel Chikaoka para debater crise climática

Com o tema central voltado aos impactos da crise climática na produção cultural e nos modos de vida amazônicos, o evento gratuito contará com a mesa de diálogo "Territórios Sensíveis"

09.06.26 16h52

FAMOSOS

STJ mantém prisão preventiva de Deolane Bezerra e nega pedido de liberdade

Influenciadora está presa preventivamente desde maio e é investigada por supostos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa

09.06.26 16h06

FAMOSOS

Paolla Oliveira posa de lingerie nas cores do Brasil e revela superstição na Copa; veja

Publicação foi feita um dia após ensaio fotográfico com biquíni inspirado também na bandeira

09.06.26 14h53

ATUAÇÃO

Com cena ousada e 'mão boba', atacante brasileiro João Pedro rouba a cena em novo projeto de Madonna

Atacante do Chelsea protagoniza cena ousada no curta-metragem Confessions II, projeto que abre os trabalhos do próximo disco da Rainha do Pop.

09.06.26 11h29

MAIS LIDAS EM CULTURA

ESTREIA

Alane Dias inicia gravações de novela da Globo e faz aparição nos bastidores

Paraense foi vista em publicação de Heslaine Vieira ao lado de Carla Purccina durante as gravações da novela Quando o Coração Entra em Campo

09.06.26 23h55

SÃO JOÃO

Arraial de Todos os Santos 2026: veja a programação das quadrilhas juninas no Centur, em Belém

Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas começa nesta quarta-feira (10) na Fundação Cultural do Pará e reúne grupos de diversas regiões do Estado até o dia 30 de junho

09.06.26 20h45

DEFENDEU

Vini Jr. comenta xingamentos a Virginia durante amistoso da Seleção e faz pedido

Vini Jr. viu parte da torcida direcionar ofensas à influenciadora Virginia Fonseca, sua ex-namorada, em amistoso da Seleção

01.06.26 10h22

Ator turco

Namorada brasileira? Conheça o affair do turco Can Yaman durante sua passagem pelo Brasil

O ator da série 'El Turco' segue apenas uma brasileira nas redes sociais; saiba mais

28.03.25 15h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda