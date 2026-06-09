Juliano Floss viverá irmão de Suzane von Richthofen em Tremembé? Saiba a verdade após rumores

Publicações que circularam nas redes sociais nesta terça-feira (9) levantaram a possibilidade de que o influenciador e ex-BBB Juliano Floss estaria prestes a estrear como ator na segunda temporada da série Tremembé. Segundo os rumores, o namorado da cantora Marina Sena interpretaria Andreas, irmão de Suzane von Richthofen.

A especulação ganhou força justamente dias após Juliano surpreender os seguidores ao abandonar o visual loiro e aparecer com os cabelos ruivos, mudança que levou muitos internautas a associá-lo a um possível novo personagem.

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Juliano Floss será irmão de Suzane von Richthofen?

Apesar da repercussão, a informação foi negada oficialmente pelo Prime Video. Em nota enviada à imprensa, a plataforma afirmou de forma direta que Juliano Floss não integra o elenco da nova temporada da produção.

“A informação não procede”, informou a assessoria do serviço de streaming após ser procurada para comentar os rumores.

Além da manifestação oficial, uma fonte ligada à produção da série também descartou qualquer possibilidade de participação do influenciador nos episódios que estão sendo gravados atualmente.

Segundo o relato, não existe sequer discussão nos bastidores sobre uma eventual entrada de Juliano em futuras temporadas da série.

O que vai acontecer na segunda temporada de Tremembé?

A nova fase da produção continuará explorando histórias inspiradas em casos criminais que ganharam repercussão nacional. Entre os personagens já confirmados estão versões ficcionais de Robinho e Thiago Brennand.

A trama também contará novamente com personagens inspirados em Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga. Já nomes como Gil Rugai e Lindemberg Alves também podem retornar aos novos episódios.

As gravações acontecem atualmente em São Paulo sob direção de Vera Egito. O elenco contará novamente com nomes como Marina Ruy Barbosa, Bianca Comparato, Carol Garcia, Felipe Simas, Kelner Macêdo e Anselmo Vasconcellos.

Entre as novidades confirmadas estão Ícaro Silva, que interpretará Robinho, Giovanna Antonelli, no papel da estelionatária Dominique Scharf, e João Vicente de Castro, que viverá Thiago Brennand.

Até o momento, o Prime Video ainda não divulgou a data oficial de estreia da segunda temporada de Tremembé.