Dominique Scharf: conheça a história da estelionatária retratada em Tremembé 2

A nova temporada de Tremembé, do Prime Video, apresenta Dominique Scharf, personagem interpretada por Giovanna Antonelli. Ela é inspirada em uma das criminosas mais conhecidas do País.

Essa escolha reforça o tom da série, que mescla dramatização e realidade ao abordar histórias que marcaram o sistema prisional brasileiro. Na trama, Dominique se une a outros nomes emblemáticos, formando um painel de personagens que vivenciaram e ainda sofrem as consequências de crimes de grande repercussão.

Nascida em São Paulo, em 1960, Dominique Cristina Scharf cresceu em uma família de classe alta. Sua trajetória inicial, com acesso a educação e conforto, contrasta com o caminho que trilharia ainda jovem.

Origens e o Início da Vida no Crime

Dominique Scharf teve seu primeiro registro criminal aos 21 anos. A partir desse momento, ela construiu um histórico marcado por golpes sofisticados, fraudes e crimes patrimoniais que se estenderam por várias décadas.

Ficha Criminal Extensa e Condenações

Ao longo dos anos, Dominique acumulou condenações por estelionato, falsificação de documentos, furtos e assaltos à mão armada. Entre os episódios mais graves está uma tentativa de homicídio, ocorrida em 2003, quando atirou contra um vendedor de joias durante um assalto.

Nos anos 1990, foi acusada de extorsão mediante sequestro, caso que foi posteriormente reclassificado pela Justiça. Em 2016, suas penas foram unificadas, somando mais de 57 anos de prisão. A série adaptará esse histórico, arredondando a condenação para 58 anos, destacando o peso de sua trajetória criminal na narrativa.

A Vida de Dominique em Tremembé

Grande parte dessa história se passou na Penitenciária Feminina de Tremembé, onde Dominique Scharf cumpriu 32 anos de pena. De acordo com seus relatos, a rotina prisional era encarada como uma forma de sobrevivência.

Ela se manteve ativa em diversas atividades, como costura, cursos profissionalizantes e leitura. Essas estratégias, segundo a própria, a auxiliaram a preservar a sanidade durante o cumprimento de sua pena. Nesse período, conviveu com outras detentas notórias, como Elize Matsunaga.

Liberdade e a Busca por Recomeço

Dominique deixou a prisão em 2025, aos 65 anos, após mais de três décadas de encarceramento. Esse período foi ampliado por eventos como fugas, que impactaram sua progressão no regime.

Em liberdade, ela busca uma vida distante do crime. Entre seus planos, estão a criação de uma marca de roupas de tricô, uma habilidade desenvolvida na prisão, e o desejo de se reaproximar da família. Há também a possibilidade de morar fora do Brasil.

A Personagem na Série Tremembé

Na segunda temporada de Tremembé, Dominique Scharf surge como um elemento central na dinâmica da prisão. Ela divide espaço com outros nomes conhecidos do noticiário policial.

A produção também deve explorar a convivência entre diferentes perfis de detentos, ampliando o olhar sobre o sistema carcerário. Com direção de Vera Egito e roteiro baseado na obra de Ullisses Campbell, a série mantém o foco em narrativas reais adaptadas para a ficção, abordando os crimes, os bastidores e as relações dentro da prisão.