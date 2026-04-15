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'Tremembé': Giovanna Antonelli, Ícaro Silva e João Vicente de Castro estarão na 2ª temporada

Estadão Conteúdo

O Prime Video Brasil acaba de anunciar que Giovanna Antonelli, Ícaro Silva e João Vicente de Castro farão parte do elenco da segunda temporada de Tremembé, série sobre o "presídio dos famosos" que virou um dos maiores sucessos nacionais da plataforma de streaming.

Nos novos episódios, Giovanna viverá Dominique Scharf, conhecida como uma das maiores estelionatários do País e condenada a 58 anos de prisão. Ícaro interpretará o ex-jogador de futebol Robinho, condenado a 9 anos de prisão por estupro coletivo. E João Vicente será Thiago Brennand, empresário condenado a mais de 30 anos de prisão por crimes que variam entre agressões, violência contra a mulher e estupros.

O trio se une a nomes como Marina Ruy Barbosa, Felipe Simas, Bianca Comparato e Carol Garcia, que lideraram a primeira temporada.

A sequência ainda terá Suzane von Richthofen como protagonista, desta vez fora da prisão, assim como Elize Matsunaga. Dentro de Tremembé, a chegada de Brennand e Robinho vai mexer com as dinâmicas de poder e privilégio entre os presos.

A direção será de Vera Egito, com roteiro de Juliana Rosenthal, Michelle Ferreira e Ullisses Campbell, autor de Tremembé: O Presídio dos Famosos, que serve de inspiração para a produção. Ainda não há previsão de estreia.

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