Movimento cresce na entrada do Mangueirão com a chegada de fãs do Guns N’ Roses
Admiradores da banda americana chegam cedo, formam filas e movimentam vendas de ambulantes no estádio
Com a proximidade da abertura dos portões às 16h, o Mangueirão começa a ficar cada vez mais lotado de fãs ansiosos para o show do Guns N’ Roses. Desde as primeiras horas da manhã, muitos já começaram a chegar, e as filas quilométricas vão se formando ao redor do estádio. À medida que a hora se aproxima, a movimentação no local só aumenta, com fãs se apressando para garantir o melhor lugar.
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No lado de fora do estádio, o comércio informal também se intensifica. Ambulantes vendem capa de chuva, comidas e alimentos não perecíveis, que serão destinados a ações sociais como a “meia solidária”. Mas, claro, os itens mais procurados são os acessórios da banda, como copos personalizados e camisetas.
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