Multiverso do Slash: Fãs se inspiram no visual do guitarrista para o show do Guns N’ Roses
Entre cartolas e guitarras imaginárias, admiradores celebram ícone do rock em Belém
Entre camisas de rock e bandanas vermelhas, alguns fãs do Guns N’ Roses foram além e dedicaram seus looks ao icônico guitarrista Slash. Com a clássica cartola, cabelo cacheado e óculos escuros, muitos se arriscaram a recriar o estilo único do músico, como uma verdadeira homenagem ao ícone do rock.
Tudo isso é para assistir a caráter ao show da banda americana, no Estádio Mangueirão, em Belém, neste sábado (25). Mais de 44 mil pessoas são esperadas para curtir no estádio a turnê na capital paraense.
Confira as produções dos fãs:
A expectativa pelo show do Guns era tão grande que, minutos antes da abertura dos portões, a fila da Pista Premium no Mangueirão registrou momentos de tensão entre fãs. A situação começou após acusações de tentativa de furar fila.
Segundo relatos, duas fãs teriam saído momentaneamente e, ao retornarem, tentaram ocupar novamente um lugar entre os primeiros. A atitude gerou reação imediata de quem aguardava atrás, com gritos e pedidos para que elas voltassem ao final da fila. A discussão se intensificou rapidamente e seguiu até a liberação da entrada do público.
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