Entre camisas de rock e bandanas vermelhas, alguns fãs do Guns N’ Roses foram além e dedicaram seus looks ao icônico guitarrista Slash. Com a clássica cartola, cabelo cacheado e óculos escuros, muitos se arriscaram a recriar o estilo único do músico, como uma verdadeira homenagem ao ícone do rock.

Tudo isso é para assistir a caráter ao show da banda americana, no Estádio Mangueirão, em Belém, neste sábado (25). Mais de 44 mil pessoas são esperadas para curtir no estádio a turnê na capital paraense.

Confira as produções dos fãs:

Multiverso do Slash: Fãs se inspiram no visual do guitarrista para o show do Guns N’ Roses Hannah Simony (Wagner Santana/ O Liberal) Marcus Vinícius (Wagner Santana / O Liberal) Zanna Music (Wagner Santana / O Liberal)

A expectativa pelo show do Guns era tão grande que, minutos antes da abertura dos portões, a fila da Pista Premium no Mangueirão registrou momentos de tensão entre fãs. A situação começou após acusações de tentativa de furar fila.

Segundo relatos, duas fãs teriam saído momentaneamente e, ao retornarem, tentaram ocupar novamente um lugar entre os primeiros. A atitude gerou reação imediata de quem aguardava atrás, com gritos e pedidos para que elas voltassem ao final da fila. A discussão se intensificou rapidamente e seguiu até a liberação da entrada do público.