Ex-policial militar Katy Kampa faz sucesso no OnlyFans ao lado da filha

A ex-policial militar Katy Kampa faz sucesso com fotos eróticas no OnlyFans em uma conta com a filha, Key Kampa. Mãe e filha são consideradas musas do OnlyFans. Nesta semana, Katy publicou uma foto mostrando os seios no Instagram.

Katy Kampa divulgou uma foto erótica no Instagram com os seios à mostra. (Reprodução Instagram)

Katy usou calça jeans e uma blusa preta transparente. 'Se você rolar o feed, vai gamar! Eu e essa ousadia minha... Vem que você pira', escreveu a morena na legenda.

Katy Kampa grava conteúdos com a filha Key Kampa para o OnlyFans. "Os conteúdos que realizo com a minha filha são os mais vistos e procurados, pois mexem com a imaginação dos assinantes, que sempre sonharam em ver uma mãe e filha juntas. Por isso, brincamos com essa imaginação deles!", contou.

Tudo é encenação para atrair mais assinantes. "Todas as coisas que a gente faz no OnlyFans são como se fôssemos personagens, é tudo simulação. A gente se esforça bastante pra parecer real e brincar com a mente das pessoas. Elas gostam disso", disse a mãe de Key Kampa.