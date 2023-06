Nanda Marques, atriz de pegadinhas, diz que já recebeu proposta de R$ 50 mil por nudes

Nanda Marques, conhecida por suas participações em pegadinhas no programa de João Kléber, tem chamado a atenção dos seus seguidores nas redes sociais devido ao seu corpo escultural. Entretanto, a atriz afirma que recebe uma série de pedidos para abrir uma conta no OnlyFans, plataforma conhecida por disponibilizar conteúdo adulto mediante pagamento. Além disso, alguns seguidores têm feito propostas para ver a musa fitness nua. Apesar disso, Nanda revelou que já cogitou entrar para esse tipo de plataforma, mas atualmente não pensa mais no assunto.

"Alguns seguidores pedem muito, inclusive algumas mulheres. Elas fazem as propostas mais ousadas. Já recebi proposta com valores muito altos para mandar fotos mais picantes e não mandei, como uma de R$ 50 mil. Pensei, sim, em criar um OnlyFans, porém não me sinto confortável com esse tipo de conteúdo", contou Nanda Marques.

Nanda ainda afirmou que não tem nada contra quem produz esse tipo de conteúdo: "Respeito quem faz, porém, para mim, não consigo. Eu também ganho o suficiente com campanhas de moda, publiposts e presenças VIPs".

Além disso, a atriz revelou sua rotina de exercícios para manter o seu corpo em forma. "Para manter meu corpo em dia, eu malho todos os dias. Tenho uma alimentação muito regrada e faço suplementação. Gosto muito dessa rotina de treinos. Faz muito bem para saúde. Gosto também de provocar as pessoas com meu corpo", finalizou Nanda, que possui 1,72m de altura, pesa 77 kg e possui 112cm de quadril.