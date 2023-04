Humorista e atriz brasileira recusou mais R$ 700 mil por noite de sexo

A atriz brasileira Nanda Marques, famosa por suas participações em pegadinhas na RedeTV! e por desfilar como musa em escolas de samba no Carnaval, chocou a mídia ao revelar que já recusou uma proposta milionária por uma noite de sexo. Em uma entrevista recente, ela confessou que não é incomum receber ofertas indecentes e que está acostumada com a situação.

Segundo a atriz, um casal de holandeses que estava no Rio de Janeiro durante o Carnaval ofereceu a ela a incrível quantia de 150 mil dólares, equivalente a cerca de R$ 750 mil, para passar a noite com eles. Apesar do valor exorbitante, Marques afirmou que não aceitou a proposta e o casal ainda insistiu, dizendo que pagariam qualquer valor que ela pedisse.

A atriz, que é conhecida por seu corpo escultural, revelou que já recebeu várias propostas indecentes ao longo de sua carreira. No entanto, ela afirma que sempre recusou essas ofertas, pois valoriza sua integridade e seu trabalho como atriz. A declaração de Nanda Marques causou grande repercussão nas redes sociais e na imprensa brasileira, levantando o debate sobre o assédio sexual no mundo do entretenimento.