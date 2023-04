Recém-nascido é encontrado morto em lixeira; corpo estava em estado avançado de decomposição

Na manhã deste domingo (16), restos mortais de um recém-nascido foram encontrados em uma lixeira pública localizada na Rua Wilkens de Matos, no bairro Nossa Senhora Aparecida, zona Sul de Manaus (AM). Segundo informações do tenente F. Cláudio, da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe policial realizava um patrulhamento do Centro de Manaus quando foi informada sobre os restos mortais por duas pessoas.

Os policiais foram levados ao local e constataram que se tratava de um recém-nascido em estado avançado de decomposição. Há suspeita de que animais tenham se alimentado do corpo, por conta de alguns vestígios recolhidos na lixeira.

Os restos mortais foram retirados pelo Instituto Médico Legal (IML) para ser feita a necropsia. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) estiveram no local e iniciaram as investigações.