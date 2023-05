Ex-atriz de Power Rangers cria perfil adulto no OnlyFans

A atriz Monica May, de 39 anos, que fez parte do elenco de "Power Rangers S.P.D", se tornou modelo sensual da plataforma de conteúdo adulto OnlyFans. May também é dançarina e participa de shows burlescos. A vida como modelo do OnlyFans precisou começar devido a necessidades financeiras.

A atriz interpretou a Ranger Amarela na série lançada em 2005, e uma participação especial na série do Disney Channel, "Zack & Cody: Gêmeos em Ação", em 2006.

"Foi uma decisão realmente difícil, mas eu precisava fazer algo para sobreviver. Eu acho que o OnlyFans me deu a chance de ser eu mesma, de estar no controle da minha vida e do meu corpo", declarou ao site Daily Star.

A atriz disse não se importar com o preconceito. "Muitas pessoas têm problema com a pornografia, mas, no final das contas, é o meu corpo e minha escolha o que faço com ele. Estou fazendo o que eu gosto", disse à revista Newsweek.