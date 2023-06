Musa do OnlyFans, Demi Rose posta foto pelada e ‘quebra’ a internet

Demi Rose, a musa do OnlyFans com mais de 20 milhões de seguidores no Instagram, quebrou a internet no último domingo (11) ao compartilhar uma foto pelada em suas redes sociais.

Na imagem, a modelo aparece deitada de bruços em uma espreguiçadeira como veio ao mundo, rodeada pela natureza. De forma sensual, ela revela uma parte do seu bumbum e o restante é coberto por uma toalha estampada.

A foto foi tirada em Ibiza, na Espanha. Na legenda da publicação, Demi Rose escreveu: "Humor de domingo". O post já acumula milhões de curtidas e comentários fervorosos. Entre os elogios, a musa do OnlyFans foi chamada de "Sexy", "Maravilhosa", "Deusa", "Obra de arte" e "Belíssima".

Nas redes sociais, Demi Rose Mawby sempre provoca os internautas com suas postagens ousadas. Recentemente, por exemplo, ela surgiu usando a "menor calcinha do mundo".