Key Alves promete workshop de OnlyFans para mulheres

A ex-BBB 23 Key Alves fará um workshop para mulheres sobre como trabalhar com OnlyFans. O projeto está em andamento e logo será divulgado. A ex-jogadora de vólei Key Alves revelou anteriormente já ter faturado o prêmio do Big Brother Brasil (BBB) deste ano de R$ 2,8 milhões somente com as fotos sensuais na plataforma adulta.

"Está indo bem graças a Deus. O que eu estou trabalhando agora?! Viajando o Brasil inteiro, fazendo fotos, conhecendo cultura por cultura, conhecendo todo cantinho desse país lindo é para isso, para estourar no Onlyfans", destacou.

"Agora vai ter workshop! A gente vai estar lançando (...) serão três dias no final de semana, que vou palestrar sobre OnlyFans, para dar oportunidade para muitas mulheres. Logo logo isso vai estar no papel para todo mundo poder aproveitar", adiantou.

Key Alves também apontou que está trabalhando para garantir jobs no estrangeiro. "Eu sempre imaginei estar fora do país. O Big Brother abriu muito as portas para mim. A gente tem muito contato no México. Conheci muita gente lá. Acredito que vão acontecer muitas coisas internacionais também", espera.

Para finalizar, Key comentou ainda o affair virtual com o ator suíço Kevin Lutolf. Ela e Kevin estão planejando se encontrar pessoalmente no Brasil, ou em Paris, na França. "O gringo é maravilhoso gente. Não posta uma foto de cara amassada comendo pão. É todo dia lindo. Tá rolando! A gente ainda vai se conhecer. A gente está marcando dele vir para o brasil, ou a gente vai se conhecer em Paris, vem muita novidade com o gringo para vocês", revelou. Key encerrou a entrevista prometeu vir para Belém e mandou beijo para os fãs.