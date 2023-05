Key Alves processa fãs de Gustavo por calúnia e difamação

Key Alves está processando fãs de Gustavo Benedetti por difamação e calúnica. A ex-participante do BBB23 alega que tem sido alvo de rumores, xingamentos e, principalmente, comentários machistas por parte de usuários do Twitter que se dizer fãs de seu ex-affair. Há algumas semanas, a frase "Key merece respeito" ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter.

De acordo com o jornal Extra, a assessoria jurídica de Key Alves já levantou provas para processar ao menos 10 usuários do Twitter. Os responsáveis responderão por calúnia e por difamação. Gustavo Benedetti chegou a pedir para que os fãs parassem os ataques a Key e chegou a desativar sua conta na rede social.

Na última semana, Key Alves deu uma espécie de aviso nas redes sociais. Sem citar nomes, alertou. "Vacila comigo que eu te mostro porque quem sai da minha vida sai me odiando", escreveu ela, em postagem no Instagram.

