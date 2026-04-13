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Explosivos são encontrados perto do local do show de Shakira em Copacabana

O Rio de Janeiro espera receber 3,5 milhões de turistas entre março e junho, segundo a Secretaria Municipal de Turismo

O Liberal
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O Esquadrão Antibomba da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil do Rio de Janeiro removeu, nesta segunda-feira (13), um artefato explosivo do calçadão da Praia de Copacabana (RIO DE JANEIRO CIVIL POLICE / AFP / CP)

O Esquadrão Antibomba da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil do Rio de Janeiro removeu, nesta segunda-feira (13), um artefato explosivo do calçadão da Praia de Copacabana. A área é onde a cantora colombiana Shakira fará um show gratuito em 2 de maio. A imprensa local identificou o dispositivo como uma granada de efeito moral, projetada para desorientar temporariamente.

Ação policial e investigação

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que o Core foi acionado na manhã desta segunda-feira (13) por causa do “artefato explosivo” no calçadão. No local, agentes realizaram os protocolos de segurança. Eles recolheram o item, que foi apreendido e passará por perícia, conforme nota da corporação enviada à AFP. Detalhes adicionais não foram divulgados.

Imagens publicadas pela Polícia Civil mostram um policial, com traje de proteção, recolhendo uma caixa preta. O objeto tinha o tamanho aproximado de uma mochila de entregas. A corporação informou que “realiza diligências para apurar os fatos”.

Preparativos para o show de Shakira

Há dias, equipes trabalham na montagem de um palco monumental na areia da Praia de Copacabana. O palco é destinado ao show de Shakira e está sendo erguido em frente ao Hotel Copacabana Palace.

Expectativa de público e turismo

Eventos gratuitos como a apresentação da artista colombiana na Praia de Copacabana atraem milhões de espectadores. O público é composto por visitantes do Brasil e do exterior.

A Riotur, órgão municipal responsável pelo turismo da cidade, registrou grandes públicos em eventos similares:

  • 2,1 milhões de pessoas compareceram ao show de Lady Gaga no ano passado;
  • 1,6 milhão assistiram à apresentação de Madonna em 2024.

A Secretaria Municipal de Turismo do Rio de Janeiro espera receber 3,5 milhões de turistas. A previsão abrange o período entre março e junho.

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