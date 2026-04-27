Shakira em Copacabana: Organizadores comentam morte de trabalhador na montagem de palco

A morte de um trabalhador que participava da montagem do palco para o show da cantora Shakira, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, provocou grande repercussão nas redes sociais. Diante da comoção, a organização do evento se pronunciou oficialmente sobre o caso.

Em nota enviada à imprensa, os responsáveis confirmaram que o acidente ocorreu na tarde de domingo (26). “A organização do evento confirma que um acidente na tarde deste domingo (26/04) lamentavelmente vitimou um profissional que atuava na montagem das estruturas para o show”, informou o comunicado.

Organização garantiu o atendimento à vítima

Os organizadores também detalharam o atendimento prestado à vítima logo após o ocorrido. Segundo a nota, equipes de socorro realizaram os primeiros procedimentos ainda no local, e o Corpo de Bombeiros foi acionado para encaminhar o trabalhador ao hospital.

Apesar dos esforços, o profissional não resistiu. “Infelizmente, o profissional veio a óbito no hospital. Neste momento, estamos prestando todo apoio, acolhimento e solidariedade à empresa responsável, sua equipe e aos familiares da vítima”, conclui o texto.

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Autoridades detalharam acidente

A vítima foi identificada como o técnico em segurança do trabalho Gabriel Jesus Firmino, de 28 anos. Ele foi atingido após o desabamento de uma estrutura e não resistiu aos ferimentos, mesmo após ser socorrido. Em nota, autoridades informaram detalhes sobre o atendimento da ocorrência. Segundo a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, agentes do 19º BPM (Copacabana) foram acionados para prestar apoio ao Corpo de Bombeiros.

“A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, neste domingo (26/04), policiais do 19º BPM (Copacabana) foram acionados para apoiar o Corpo de Bombeiros em uma ocorrência na Avenida Atlântica, na altura do Posto 3, em Copacabana”, diz o comunicado.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)