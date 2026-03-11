Billie Eilish negocia para estrelar adaptação de 'A Redoma de Vidro', de Sylvia Plath

A cantora Billie Eilish está em negociações para estrelar A Redoma de Vidro, filme inspirado na obra homônima de Sylvia Plath e dirigido por Sarah Polley. A informação foi confirmada pelo portal The Hollywood Reporter.

Caso o projeto se concretize, será a estreia de Billie atuando em um longa-metragem. A cantora de hits como Lunch e bad guy já atuou na série Enxame, do Prime Video, mas nunca em um filme. O longa é desenvolvido pela Focus Features.

Único romance publicado por Sylvia Plath, em 1963, A Redoma de Vidro tem referências autobiográficas e é inspirado nas próprias experiências da autora.

Na história, uma jovem do subúrbio de Boston, Esther Greenwood, começa a trabalhar em uma prestigiosa revista de moda de Nova York, e a transição para a vida adulta traz responsabilidades e desafios que a fazem entrar em colapso devido ao quadro depressivo.

Sarah Polley venceu o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado em 2023 com Entre Mulheres. Ela também comandou o documentário Histórias que Contamos (2012) e escreveu os roteiros da série Alias Grace (2017).