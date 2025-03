Conheça 5 novelas turcas escondidas na Max; saiba mais

As dizis estão fazendo cada vez mais sucesso entre o público brasileiro, que já é fã por natureza de novelas. Muitas vezes não é fácil encontrar novelas turcas disponíveis nos streamings nacionais. Por conta disso, separamos cinco novelas turcas que estão "escondidas" na Max (antiga HBO Max).

Entre as indicações está a novela turca "Prisão de Mentiras", que também é conhecida por "Mahkum". O seriado turco é estrelado por İsmail Hacıoğlu, Nihal Koldaş e Özhan Şahin. Os atores são dirigidos por Ahmet Volkan Kocatürk, enquanto o roteiro é de Uğraş Güneş.

VEJA MAIS

A história é sobre um promotor famoso e bem-sucedido na carreira. Certo dia, ele acorda na prisão acusado de dois assassinatos, mas sem lembrar de nada do que aconteceu para estar ali. Mesmo preso, ele vai tentar usar suas habilidades para construir o caso e provar sua inocência.

Confira 5 novelas turcas escondidas na Max

Novela turca "Yargi: Segredos de Família"

Sinopse: Uma advogada (Pinar Deniz) e um promotor (Kaan Urgancioglu) se juntam para trabalhar numa investigação criminal. Além de todo o mistério que envolve o caso, eles não sabiam que suas vidam mudariam para sempre, já que as suas famílias estão envolvidas num estranho quebra-cabeça que eles estão investigando. Segredos de família serão revelados, enquanto outros vão ser mantidos na escuridão. Os dois vão ter que deixar suas diferenças e visões de mundo de lado para poderem solucionar o caso ou pelo menos chegar o mais perto disso.

Título original: Yargı

Elenco: Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz e Uğur Polat.

Episódios: 111

Classificação: 10 anos

Disponível: MAX (antiga HBOMax)

Novela turca "Meu Lar, Meu Destino"

Sinopse: Uma menina (Demet Özdemir) viveu muitos desafios desde o início da vida, com um pai alcoólatra, uma mãe doente e um irmão que morreu por conta da falta de cuidados médicos. Por conta de toda a pobreza em que vive, uma família rica quer adotá-la e seus pais aceitam. Assim, ela passa a ser criada no mundo dos ricos e num alto padrão econômico. Quando se torna uma jovem bonita, educada e inteligente e está noiva de um homem ideal, a mãe biológica decide que é hora dela voltar para casa.

Título original: Dogdugun Ev Kaderindir

Elenco: Demet Özdemir, Zuhal Gencer e Senan Kara.

Episódios: 138

Classificação: 10 anos

Disponível: MAX (antiga HBOMax)

Novela turca "Prisão de Mentiras"

A novela turca "Prisão de Mentiras" está disponível na Max com 97 episódios (Divulgação)

Sinopse: Um promotor (Onur Tuna) tem uma carreira brilhante e vê sua vida ruir do dia para a noite. Todos o respeitam, já que ele trata todo mundo bem e tem uma família exemplar. Certo dia, ele acorda dentro da prisão, pois está sendo acusado de matar duas mulheres. Ele não consegue lembrar de nada, apenas da comemoração do aniversário da filha há cinco meses. Tudo o que aconteceu depois disso foi apagado da sua memória. Assim começa a sua jornada para tentar desvendar o mistério dos assassinatos, ainda que esteja dentro da prisão.

Título original: Mahkum

Elenco: Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Nihal Koldaş e Özhan Şahin.

Episódios: 97

Classificação: 10 anos

Disponível: MAX (antiga HBOMax)

Novela turca "Infidelidade"

A novela turca "Infidelidade" está disponível na Max com 10 episódios (Divulgação)

Sinopse: Um homem (Fırat Çelik) vai para uma luxuosa vila do seu sogro para passar as férias de verão, mas o período que ficar por lá começa a mudar quando ele conhece uma mulher casada (Hazar Ergüçlü), que está de luto e tentando superar a morte do filho. Os dois começam a se relacionar, já que compartilham algumas feridas e cicatrizes emocionais. O relacionamento deles começa a ficar intenso devido à paixão instantânea. Além desse caso extraconjugal, Ozan se envolve com outra mulher, uma jovem garçonete que vive no mesmo local, em que leva uma vida tediosa. Apesar disso, ele reflete sobre os rumos que a sua vida está tomando, enquanto a amante que perdeu o filho faz o mesmo, mas mesmo assim relacionamento continua.

Título original: Saklı

Elenco: Hazar Ergüçlü, Fırat Çelik e Defne Kayalar.

Episódios: 10

Classificação: 16 anos

Disponível: MAX (antiga HBOMax)

Novela turca "Um Milagre"

Sinopse: Um médico (Taner Ölmez) autista sofre com bullying desde a infância, mas consegue superar o preconceito aos poucos até conquistar uma vaga de trabalho num conceituado hospital de Istambul. Apesar de alcançar um sonho, a vida dele não é fácil, já que teve que se mudar da sua cidade natal para a capital da Turquia. Ele terá que se adaptar à vida da cidade grande e rotina exaustiva de um grande hospital, além dos problemas cotidianos da profissão que escolheu atrelados ao preconceito dos pacientes e dos colegas médicos.

Título original: Mucize Doktor

Elenco: Taner Ölmez, Hazal Türesan, Murat Aygen

Episódios: 85

Classificação: 12 anos

Disponível: MAX (antiga HBOMax)

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)