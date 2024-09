Mania de Você: Luma cai em golpe de Mavi e fica falida

Na novela “Mania de Você”, Mavi (Chay Suede) finge estar apaixonado por Luma (Agatha Moreira) e aplica golpe na herdeira da Zontex. A jovem assina um documento sem ler, acreditando se tratar de uma procuração, e acaba transferindo todos os seus bens para o filho de Mércia (Adriana Esteves). A descoberta do golpe acontece quando Luma vai a Angra dos Reis e encontra outras pessoas vivendo em sua casa.

VEJA MAIS

De volta à São Paulo, a filha de Cecília (Simone Spoladore) é despejada do apartamento. “Um oficial de justiça é que veio. Disse que foi por causa da falta de pagamento dos impostos e do aluguel também”, fala o porteiro. “Meu Deus, mais uma do Mavi. É inacreditável, é surreal isso tudo”, lamenta Luma.

A jovem decide ir para um hotel, com apenas uma mala. Enquanto faz o check-in, Luma descobre que seus cartões não podem mais ser utilizados. “É, diz aqui que esse cartão está inválido”, avisa a recepcionista.

“Não é possível, que pesadelo! Foi ele, aquele demônio!”, grita Luma, se referindo a Mavi. Sem alternativa, ela sai do hotel e começa a vagar pelas ruas de São Paulo. A situação da jovem piora quando bandidos levam seus pertences.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)