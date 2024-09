Mania de Você: Mavi inicia plano para dar golpe em Luma

Em “Mania de Você”, Mavi (Chay Suede) é ambicioso e não aceita pouca coisa. Para subir na vida, o filho de Mércia (Adriana Esteves) decide investir em Luma (Agatha Moreira), herdeira da Zontex, grande empresa de tecnologia. A jovem cai na conversa de Mavi e acredita que ele está apaixonado, sem saber que, na verdade, ele está de olho na fortuna.

Mavi beija Luma e eles vão para a cama. No outro dia, ele sugere uma mudança para São Paulo. “Será que a gente pode ir embora daqui antes de a polícia acabar a investigação da morte do meu pai?’, questiona Luma. “O que que a gente tem a ver com isso? Nó não matamos o Molina, quem matou foi o Rudá. Aliás, ele fugiu pra Europa, o delegado me contou. E sabe quem foi pra lá também semana passada? Pois é, a própria. Rudá e Viola tão juntos, como eu sempre te disse”, fala o filho de Mércia.

Luma (Agatha Moreira) e Mavi (Chay Suede) vão para a cama (Reproduçaõ / Globo)

Durante a conversa, Mavi diz para eles esquecerem Rudá, Viola e Molina (Rodrigo Lombardi). “Vamos pensar só em nós, no nosso futuro, nos nossos planos. Por falar nisso, temos que acertar direitinho o aluguel do apê de São Paulo”, afirma. Ele convence Luma a assinar uma procuração sem se atentar aos detalhes do documento.

“Não posso alugar no meu nome porque ainda não tenho renda fixa, essas burocracias. Mas é só você me dar uma procuração que eu tô com um apê incrível na minha mão e aí, meu amor, vida nova”, declara Mavi. Luma concorda e assina a papelada.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)