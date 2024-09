Mania de Você: Molina é assassinado e principal suspeito foge

Em “Mania de Você”, Molina (Rodrigo Lombardi) morre com um tiro. O assassinato do vilão, amante de Mércia (Adriana Esteves) que diz ser pai de Luma (Agatha Moreira), levanta cinco suspeitos: a governanta da casa, a filha, Mavi (Chay Suede), Rudá (Nicolas Prattes) e Viola (Gabz). Entretanto, apenas um deles é apontado como principal.

A maior desconfiança cai sobre Rudá, pescador e ex-namorado de Luma. O jovem traiu a namorada com Viola e teve o caso exposto a Luma por Mavi e Molina. Incluindo ele, todos estão presentes no momento em que o vilão é morto.

Molina (Rodrigo Lombardi) expôs a traição de Rudá (Nicolas Prattes) para Luma (Agatha Moreira) (Reprodução / Globo)

Com medo de ser acusado e preso injustamente, Rudá foge para Portugal. Do outro lado do oceano, o jovem começa uma nova vida e conhece Filipa (Joana de Verona), massagista por quem se apaixona.

Rudá (Nicolas Prattes) conhece Filipa (Joana de Verona) em Portugal (Reprodução / Globo)

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)