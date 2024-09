Mania de Você: Luma e Mavi descobrem traição de Rudá e Viola

Em “Mania de Você”, Molina (Rodrigo Lombardi) gravou o beijo entre Rudá (Nicolas Prattes) e Viola (Gabz), e decidiu usar o vídeo para assediar a jovem. Mesmo sabendo das tentativas do empresário em ficar com Viola, Mavi (Chay Suede) nunca tomou atitude para defender a namorada, até achar que eles têm um caso. Na verdade, o filho de Mércia (Adriana Esteves) descobre que foi traído e conta a Luma (Agatha Moreira) sobre a atitude do namorado.

Mavi nota um clima estranho entre Molina e Viola, então vai perguntar à namorada. A jovem implora para ele não tirar satisfação com o empresário, o que deixa Mavi intrigado. Ao colocar Molina contra a parede, o suposto pai de Luma conta a respeito do caso e mostra o vídeo.

Mavi (Chay Suede) fica revoltado com a atitude da namorada (Reprodução / Globo)

“Viola tá de caso com o bugre”, fala Mavi, decepcionado com a situação. Sem pensar duas vezes, ele vai atrás de Luma e avisa: “Rudá está tendo um caso com a minha mulher, a sua querida amiga Viola.” A jovem não acredita no que ouve.

Luma começa a chorar e, aos prantos, diz que “isso não é verdade.” Mavi confirma que é e fala que viu o vídeo gravado por Molina. O filho de Mércia também tirou satisfação com Rudá.

Molina (Rodrigo Lombardi) mostra a Luma (Agatha Moreira) gravação do beijo entre Rudá (Nicolas Prattes) e Viola (Gabz) (Reprodução / Globo)

Viola, então, vai até Luma, na tentativa de conseguir o perdão da amiga. “Você deve estar com ódio de mim, né? Me achando uma traíra. Eu errei, Luma! Desculpa! Devia ter te contado, mas é que eu não tive coragem. Eu juro que fiz de tudo pra afastar o Rudá, pra não deixar aquilo acontecer”, confessa. Ela diz que nunca quis atrapalhar a vida de Luma e que retornará ao Rio de Janeiro, se mantendo longe de Rudá.

Luma (Agatha Moreira) recebe pedido de perdão de Viola (Gabz) (Reprodução / Globo)

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)