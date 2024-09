Mania de Você: Ísis manda matar Henrique e Guga

Na novela “Mania de Você”, Ísis (Mariana Ximenes) não parece valer muita coisa. A nora de Berta (Eliana Giardini) deu o golpe do baú no marido, Henrique (Antonio Saboia), e engravidou do amante, Guga (Allan Souza Lima). Entretanto, a dondoca afirma que o filho é fruto do casamento.

VEJA MAIS

Com ajuda de Guga, Ísis arma o assassinato de Henrique. O amante se torna, então, o principal suspeito. Guga não aceita ser investigado e passa a chantagear Ísis, pedindo muito dinheiro para fugir.

Ísis (Mariana Ximenes) se livra do marido e do amante (Reprodução / Globo)

A viúva começa a ficar irritada com as cobranças e decide por fim naquilo que a incomoda. Ísis, então, contrata um matador de aluguel e encomenda o assassinato de Guga.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)