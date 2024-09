Mania de Você: Mavi flagra Viola com Rudá

Em “Mania de Você”, Viola (Gabz) é tratada de forma abusiva por Molina (Rodrigo Lombardi) e Mavi (Chay Suede), filho e novo empregado do empresário, ignora a situação. A jovem, então, decide sair andando sem rumo e acaba entrando no meio do mato. Quando Mavi a encontra, ela está com Rudá (Nicolas Prattes).

Rudá estava com Luma (Agatha Moreira), curtindo um ao outro totalmente nus. A moça, que acredita ser filha de Molina, propõe uma brincadeira e venda os olhos do namorado, para que ele a encontre assim. “Duvido que você me ache”, diz. Nesse momento, Viola esbarra com o rapaz.

A namorada de Mavi notou de longe uma fogueira e decidiu seguir esse rumo. Ao ver Rudá sem roupas, Viola fica impactada, mas segue seu caminho. Sem experiências no local, ela machuca o ombro e acaba encontrando Rudá mais uma vez, que acaba oferecendo ajuda.

Rudá (Nicolas Prattes) oferece ajuda após Viola (Gabz) machucar o ombro (Reprodução / Globo)

“Vou fazer uma manobra para tentar colocar esse ombro no lugar. Você confia em mim?”, pergunta Rudá. Viola aceita a ajuda e agradece. Enquanto conversam, Mavi chega: “Você não tinha nada que ter dado chilique e saído de casa daquele jeito, se embrenhando no meio do mato que nem uma doida. ‘Vambora’ pra casa.” Viola não gosta do jeito que o namorado diz. “Se você continuar falando desse jeito, eu prefiro ficar aqui”, rebate.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)