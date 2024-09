Mania de Você: confira principais destaques do capítulo de estreia

A novela “Mania de Você”, de João Emanuel Carneiro, estreia nessa segunda-feira (9). A trama tem direção artística de Carlos Araújo e conta com elenco formado por Adriana Esteves, Rodrigo Lombardi, Agatha Moreira, Nicolas Prattes, Chay Suede e Gabz. No capítulo de estreia, a produção promete romance, suspense e humor.

Cecília (Simone Spoladore) é casada com Molina (Rodrigo Lombardi) e está à espera de Luma (Agatha Moreira). A criança, entretanto, é filha de Alfredo (Fábio Assunção), o verdadeiro amor de Cecília. A mulher morre no parto, antes de ter a chance de se separar do marido e viver com sua grande paixão.

Cecília (Simone Spoladore), de "Mania de Você" (Reprodução / Globo)

Ao morrer, Cecília deixa para Luma toda sua fortuna. Molina e Mércia (Adriana Esteves) planejam matar Alfredo. Após doparem o pai de Luma, a dupla o coloca na geladeira do necrotério do hospital. “Você tá doido! Alguém deve saber que ele veio pra cá”, fala Mércia. “Ele mesmo disse que ninguém sabe da história. E nós sempre tivemos sorte”, garante Molina.

Anos depois, Luma se envolve com Rudá (Nicolas Prattes), um caiçara de origem humilde. Criado com Iberê (Jaffar Bambirra), seu irmão, e por Moema (Ana Beatriz Nogueira), tia, o rapaz namora a herdeira de Cecília desde a adolescência. O relacionamento não agrada Molina, que decide mandar Luma para fazer um curso de gastronomia na França.

Luma (Gabz) e Rudá (Nicolas Prattes), de "Mania de Você" (Reprodução / Globo)

Longe de Angra dos Reis, lugar onde Luma e Rudá nasceram e cresceram, está Mavi (Chay Suede) e Viola (Gabz). O filho de Mércia, afastado pela mãe, conhece a filha de Marcel (Bukassa Kabengele) em uma situação complicada: Viola é levada pelo traficante da comunidade onde vive e quase se torna vítima de violência sexual, mas Mavi consegue entrar no local e a resgata. De uma desconfiança e insegurança inicial, após insistência de Mavi, eles começam a namorar.

Viola (Gabz) e Mavi (Chay Suede), de "Mania de Você" (Reprodução / Globo)

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)