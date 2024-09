'Mania de Você': conheça trama e elenco principal da novela que substitui 'Renascer'

A novela “Mania de Você” substitui “Renascer” a partir da próxima segunda-feira, 9 de setembro. A trama é escrita por João Emanuel Carneiro e conta com José Luiz Villamarim como diretor. O elenco possui grandes nomes da televisão brasileira, como Adriana Esteves, Eliane Giardini, Mariana Ximenes e Rodrigo Lombardi.

Viola (Gabz) e Luma (Agatha Moreira), de "Mania de Você" (Reprodução / Globo)

“Mania de Você” inicia o enredo com a amizade de Viola e Luma, interpretadas por Gabz e Agatha Moreira. Nascidas no mesmo dia, elas estão destinadas a se conhecerem. Viola é namorada de Mavi, vivido por Chay Suede, e Luma mantém um relacionamento com Rudá, interpretado por Nicolas Prattes.

Mavi (Chay Suede) e Viola (Gabz), de "Mania de Você" (Reprodução / Globo)

Luma (Agatha Moreira) e Rudá (Nicolas Prattes), de "Mania de Você" (Reprodução / Globo)

A nova novela das nove teve gravações em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e Portugal. A direção artística da trama é responsabilidade de Carlos Araújo, enquanto Noa Bressane é diretora geral de “Mania de Você”.

Molina (Rodrigo Lombardi) e Mércia (Adriana Esteves), de "Mania de Você" (Reprodução / Globo)

Adriana Esteves, especialmente famosa pelo papel de Carminha em “Avenida Brasil”, dá vida a uma nova vilã: Mércia. Há anos ela trabalha na casa de Molina, suposto pai de Luma. O personagem de Rodrigo Lombardi, com quem tem um relacionamento secreto, é o verdadeiro pai do filho abandonado de Mércia, Mavi.

Molina (Rodrigo Lombardi) e Cecília (Simone Spoladore), de "Mania de Você" (Reprodução / Globo)

Alfredo (Fábio Assunção), de "Mania de Você" (Reprodução / Globo)

Cecília (Simone Spoladore) é mãe de Luma. Enquanto estava casada com Molina, ela se relacionou com Alfredo, interpretado por Fábio Assunção, o verdadeiro amor da sua vida e pai biológico da jovem. Cecília morreu no parto e Luma foi criada como filha por Mércia, que depositou nela todo o amor que seria de Mavi.

Berta (Eliane Giardini), de "Mania de Você" (Reprodução / Globo)

Ísis (Mariana Ximenes), de "Mania de Você" (Reprodução / Globo)

Eliane Giardini e Mariana Ximenes integram a família Pereira Cavalcanti como Berta e Ísis. Sogra e nora, elas se dão bem. Berta é mãe de Henrique, vivido por Antonio Saboia, e avó de Tomás (Miguel Bottini/Paulo Mendes), por quem é muito apegada. Ísis, por sua vez, é ambiciosa e possui uma relação extraconjugal com Guga, personagem de Allan Souza Lima.

Guga (Allan Souza Lima), de "Mania de Você" (Reprodução / Globo)

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)