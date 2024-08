‘Mania de Você’ chega com elenco estrelado e mistérios no horário nobre da Globo

A novela "Mania de Você" está prestes a estrear na programação das 21h, da grade da TV Globo, no dia 9 de setembro. O elenco e a equipe da trama já comemoram o lançamento da produção, em evento realizado na noite desta quinta-feira (30), no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O Grupo Liberal esteve presente e conversou com exclusividade com alguns dos protagonistas da trama, que promete conquistar o público.

Nicolas Prattes, de 27 anos, que dará vida ao personagem Rudá, comentou sobre sua expectativa para a estreia. "Eu tô muito curioso para essa novela começar, porque os resumos vão sair, os trailers, e é muito legal ver a curiosidade do público e vai ser muito legal ver a resposta disso

‘, afirmou.

O ator revelou que Rudá é um personagem muito misterioso, mas sem malícias. “Ele é muito aguçado. Isso tem um mistério que tem me instigado a fazer, é muito instintivo também. Eu tô curioso para ver como vai se desenrolar com o público”, acrescentou.

Segundo Nicolas, dar vida a Rudá tem sido um desafio e falou sobre a experiência de trabalhar com o autor João Emanuel Carneiro. "Fazer novela é muito grande, são dez meses, o João já entregou até o capítulo 80, e eu tô gravando assim, capítulo dez, capítulo 15, e você vê o arco até lá, é como se no subtexto tivesse alguma coisa que o João sussurrasse para a gente e falasse assim: 'dá o seu melhor que vai virar’”, compartilhou.

O ator ainda compartilhou a conexão de seu personagem com a natureza. "A única parte que eu me conecto com o Rudá é o amor que ele tem pela natureza e o amor pela natureza, ecossistema, que a natureza tem o seu próprio tempo”, revelou Nicolas.

Outro destaque do elenco é Samuel de Assis, que interpretará Daniel na novela. Após o sucesso em "Vai na Fé, o ator assumirá agora seu primeiro grande papel no horário nobre da TV Globo.

"Expectativa tá a mil, até porque eu não li muita coisa ainda. Sei lá, a ficha ainda não caiu, porque eu sempre quis fazer uma novela nesse horário; segundo, porque sou muito fanático pelo João Emanuel; e terceiro, não caiu a ficha, eu fico lendo”, disse emocionado.

Samuel explicou que seu personagem, Daniel, tem um ar de mistério, mas será do bem. “Ele é viúvo e vai rolar uma paixão forte”, disse dando spoiler.

Além de Nicolas Prattes e Samuel de Assis, "Mania de Você" contará com grandes nomes do elenco, incluindo Adriana Esteves, Murilo Benício, Allan Souza Lima, Eliane Giardini, Mariana Ximenes e Thalita Carauta. A produção da novela já começou, e as gravações passarão por São Paulo, Angra dos Reis (RJ) e Portugal.