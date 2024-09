Adriana Esteves revela planos de parar de fazer novelas após dar vida a mais uma vilã

Adriana Esteves se prepara para viver mais uma vilã. Mércia estreia em Mania de Você, nova novela das 21h, e chega com mais personagem ácida criada por João Emanuel Carneiro. Na festa de lançamento da trama, no Rio de Janeiro, Adriana conversou com a imprensa sobre vaidade, família e os planos de parar de fazer novelas.

Para viver a vilã, a atriz precisa lidar com as lembranças de Carminha, de Avenida Brasil, do mesmo autor de Mania de Você. Porém, a menção da personagem, enche Adriana de orgulho.

“Eu sinto (o apego das pessoas com a Carminha). A gente agora em 2024 fazendo outra novela, Avenida Brasil foi em 2012 e a personagem é sempre falada. Eu conversei com o João, e falo assim, existe uma mudança na minha vida, um marco na minha vida profissional, que foi 2012, esse número ficou muito forte para mim e ele falou que para ele também”, pontua.

Longe das redes sociais e afastada dos holofotes, Adriana Esteves confessa que essa decisão é levada a sério na sua vida e que não sente vontade de estar presente nas redes sociais, principalmente por causa da saúde mental e da demanda que o universo on-line pede.

“Não quero entrar nas redes sociais, acho que me geraria muita ansiedade, eu não posso ter mais ansiedade do que eu já tenho. Preciso focar no meu trabalho, focar nas minhas nos meus amores, focar nas minhas atenções, isso seria um gatilho para eu sair desse foco que eu preciso ter na minha vida”, disse.

Mesmo ausente das redes sociais, a atriz revela que acompanha coisas pontuais, principalmente conteúdos de alguns amigos. Além disso, ela é presença frequente no perfil dos filhos Felipe Ricca e Vicente Brichta. “Os meus filhos também usam com parcimônia. Eles estão dentro desse mundo, que é muito da geração deles também, mas são cuidadosos. Nada como o exemplo, a realidade e o diálogo. A conversa lá em casa ela é muito franca, a forma com que a gente conduz a nossa vida e que a gente acha que pode ajudar eles a crescerem, e eles vão vendo que as coisas estão indo ok para o pai e a mãe, para o padrasto, que não tem redes sociais. Mas não é uma regra, mas a gente não deve ter se nos faz mal. Eu sei também que eu fico sem uma série de coisas que tem na rede social que poderia ser bacana, benéfica, mas eu peso o que vai me fazer melhor ou pior”, explica.

Com a chegada de Mania de Você, Adriana Esteves revela que mais para o futuro pretende deixar de fazer novelas, mas não do trabalho de atriz. Ela quer se dedicar a obras que demandem menos tempo de exclusividade, como cinema, teatro e streamings. Inclusive, ela é taxativa ao falar que não deixaria a atuação de lado.

“Atuar é a minha vida, sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar desde que eu era jovem. Só que eu descobrir o meu trabalho e o ofício que é minha paixão, que é a atuação. É uma sorte muito grande a gente ser feliz com o nosso trabalho. Não pretendo me aposentar, vou trabalhar sempre, talvez me aposente de novela. Quer fazer bem bonitinho ‘Mania de Você’, me dedicar bem a ela, mas um dia eu tenha aposentadoria de novela sim”, revela.

Quando se fala de um prazo para que isso ocorra, Adriana Esteves não sinaliza uma data. “Eu permito que a vida entre em mim de uma forma que eu possa mudar de opinião, eu não tenho essa obrigatoriedade da coerência. Quando eu fiz ‘Amor de Mãe’, achei que ia parar de fazer novela e ela seria a última. Aí veio a dor e a tristeza de uma da pandemia na vida de todos nós. Eu fiquei com tanta vontade de trabalhar, eu entendi tanto que o nosso trabalho era muito importante porque tudo que me deixava feliz era alguém está produzindo algum conteúdo e eu poder dentro de casa chegar um conteúdo e alegrar a gente para ajudar nossa saúde mental, que eu falei não: ‘Eu não vou aposentar, vou voltar a fazer novela, ela é importante’. Tanto que eu voltei feliz, estou fazendo dedicada. Mas novela é muito trabalhosa, pode ser que em algum momento eu faça a opção de não fazer mais”, conta.

Muito preocupada com saúde mental quando se fala em demanda das redes sociais, outro debate levantado esta semana é o credenciamento de influenciadores com grande número de seguidores para ganharem papéis em novelas. Quem levantou o assunto nas redes sociais foi a atriz Alice Braga. Durante uma entrevista, ela criticou a necessidade de ser influente nas redes sociais para conseguir um trabalho.

“Eu acho que isso pode está acontecendo na nova geração, a gente tem que conviver com isso porque é um mundo novo, mas eu não consigo entender porque um ator com talento, vocação e com aptidão ao ofício de tenha que ser uma pessoa seguida por milhões de pessoas, não é comparativo. Eu concordo profundamente com minha amiga, colega maravilhosa Alice Braga. Eu não concordo que isso tenha que acontecer, não concordo”, enfatiza.