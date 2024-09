Mania de Você: Mavi se vinga de Molina com golpe milionário

Em “Mania de Você”, Mavi (Chay Suede) resolveu visitar a mãe, Mércia (Adriana Esteves), na tentativa de conseguir um emprego com Molina (Rodrigo Lombardi). O jovem foi abandonado por Mércia e criado por Nahum (Ângelo Antônio), sem ter a menor ideia de que o empresário é seu verdadeiro pai. Ao chegar na ilha onde Molina vive, Mavi foi destratado pela mãe.

Em conversa com o empresário, o jovem pediu uma chance para trabalhar na Zontex. A tentativa deu errado, pois Molina humilhou Mavi. A atitude do pai de Luma (Agatha Moreira) desperta desejo de vingança no jovem.

Mavi encontra uma desculpa e visita à mãe novamente. Quando Mércia se distrai, ele implanta uma câmera no escritório de Molina e invade o computador do empresário, especialista em cibersegurança.

“Vai, faz esse login logo! Vai, vai, bota a senha! Isso! Bingo”, fala Mavi, enquanto observa as movimentações de Molina. O jovem consegue a senha do banco do empresário e invade a conta, transferindo todo o dinheiro para uma ONG. “Invadiram o meu sistema? Como isso foi acontecer? Ele desarma o alarme, e entra no site do banco. Que loucura é essa? E entraram na minha conta bancária também. Me roubaram! Transferiram dinheiro para uma ONG! Que ONG é essa? Eu mato o desgraçado que fez isso”, diz Molina.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)